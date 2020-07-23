Прямая трансляция презентации игр для Xbox Series X





Microsoft сегодня проводит очередную крупную презентацию консоли следующего поколения Xbox Series X. Смотреть онлайн-трансляцию можно прямо в этой заметке (окно ниже в этом новости), стрим также будет в том числе на YouTube, Twitch, Twitter и Facebook.

Прямая трансляция мероприятия Microsoft, которое продлится около часа, начнется в 19:00 по Киеву с предварительного шоу — его проведет продюсер The Game Awards Джефф Кили. На YouTube стрим будет идти в 1080p и 60 fps с субтитрами на нескольких языках, включая русский. В разрешении 4K шоу получится посмотреть только в записи.

Сегодняшняя презентация будет посвящена сугубо играм — ранее генеральный менеджер Xbox по маркетингу прямо заявил, что никаких других анонсов, кроме игровых, на сегодняшней презентации не планируется.

В рамках сегодняшнего шоу совершенно точно покажут первый геймплей Halo Infinite. Слухи также твердят, что в разработке находится новая часть фэнтезийной серии Fable, и сейчас как раз время для анонса новой Forza. Кроме того, Obsidian может поделиться подробностями о DLC Outer Worlds и, возможно, даже о новом проекте RPG. Также ожидаются ролики с новыми кадрами по ранее представленным проектам для Xbox — Everwild, Age of Empires IV, Hellblade II, Project: Mara, Battletoads, Psychonauts 2 и прочих.

Напомним, первая презентация игр сторонних студий для Xbox Series X состоялась 7 мая.