Психологи: умеренная интернет-прокрастинация может позитивно повлиять на продуктивность работника

Международная группа психологов обнаружила, что умеренное бесцельное «зависание» в интернете в рабочее время не только не вредит, но даже может позитивно сказаться на продуктивности работника, позволяя ему в конечном счете лучше справляться со скукой и стрессом. Причина этому, по мнению исследователей — психологов из США и Израиля, — заключается в том, что «кибербезделье» (cyberloafing) значимо отличается от большинства традиционных форм контрпродуктивного поведения на рабочем месте. Исследование опубликовано в журнале Computers in Human Behavior.

Отметим, что к «контрпродуктивному поведению» работников, как правило, относят любые действия, которые идут вразрез с принятыми в компании нормами поведения и могут навредить другим сотрудникам. Чаще всего к нему относят прогулы, постоянные опоздания, воровство, травлю коллег и саботаж. «Кибербезделье» также зачастую ставят в один ряд с такими действиями.

Авторы новой статьи изучили связь между бесцельным интернет-серфингом, скукой и степенью занятости людей. Они провели опрос среди 463 сотрудников американского университета, работающих на полную ставку (в среднем 43 часа в неделю). Их попросили рассказать, сколько рабочего времени они обычно посвящают «кибербезделью», как оценивают свою нагрузку и часто ли скучают на работе. Также участники оценили, насколько часто они прибегают к другим формам контрпродуктивного поведения — например, воруют или без необходимости используют расходные материалы, предназначенные для работы.

Как оказалось, бесцельный серфинг напрямую связан с ощущением скуки и недостатком рабочих задач. При этом на продуктивности, как ни парадоксально, он не отражается: люди с более высокой нагрузкой отвлекаются значительно реже.

Таким образом, заключают психологи, в большинстве случаев к «кибербезделью» подталкивают именно отсутствие задач и связанная с этим скука, а не желание избежать труда. Другие же типы контрпродуктивного поведения не коррелируют с нагрузкой и скукой.

Психологи считают, что умеренную прокрастинацию в Сети стоит рассматривать не как вредный тип поведения, а как естественный механизм, помогающий справляться со скукой. Она помогает заполнить паузы в рабочем графике и снизить уровень стресса, а значит, начать работать более продуктивно, когда вынужденный перерыв закончится.

Вместе с тем, ученые уточняют, что речь идет исключительно об умеренной интернет-прокрастинации.

«Разумеется, что если сотрудник злоупотребляет серфингом в Сети в рабочее время, то его продуктивность не будет высокой», — заявил старший исследователь Шани Пайндек из университета Хайфы.

Чтобы сотрудники проводили меньше времени за серфингом, добавляют ученые, работодателям следует более эффективно распределять нагрузку, а не наказывать подчиненных, как в случаях воровства или других вариантов контрпродуктивного поведения.

В дальнейшем психологи планируют изучить, насколько эффективно «кибербезделье» помогает справляться со стрессом.

Источники: Naked Science, SK, Psypost