Раскрыты подробности Impostor Factory — «безумной трагикомедии» от создателей To the Moon и Finding Paradise

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Студия Freebird Games, основанная геймдизайнером, композитором и художником Кан Гао, известная такими проектами, как To the Moon и Finding Paradise, раскрыла подробности о своей новой игре — приключенческом мистическом триллере Impostor Factory.

По словам разработчиков, игроков ожидает «безумная трагикомедия с временными петлями, загадочными убийствами и подозрительным котом». Жанр проекта описывается как «приключенческая игра с акцентом на повествовании, выполненная в эстетике классических RPG».

Согласно сюжету Impostor Factory, о котором рассказывается на странице игры в Steam, главный герой, Куинси, получает приглашение на модную вечеринку в загадочном особняке. Там он обнаруживает машину времени — прямо в ванной комнате. После этого начинают умирать люди, появляются тентакли, а атмосфера в доме становится «лавкрафтовской».

«Впрочем, это лишь часть того, чему посвящена игра», — уточняют игроделы.

На странице игры также отмечено, что Impostor Factory может быть как сиквелом, так и приквелом To the Moon и Finding Paradise, однако их не обязательно проходить для понимания сюжета грядущего проекта.

Дата выхода Impostor Factory намечена на конец 2020 года.

Источник: DTF