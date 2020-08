Ratchet & Clank: Rift Apart, второй сезон Fall Guys и Destiny 2: Beyond Light. Все главные трейлеры и анонсы с Opening Night Live в рамках Gamescom 2020

27 августа, поздно вечером по киевскому времени, прошло второе по счету ежегодное шоу Opening Night Live в рамках выставки Gamescom. На двухчасовой презентации с Джеффом Кили показали без малого 40 игр — по большей части уже известные проекты, но все же есть на что посмотреть. Собрали в одном материале все главные анонсы и трейлеры с этой презентации.

Семь с половиной минут непрерывного геймплея Ratchet & Clank: Rift Apart

Пожалуй, главным событием Opening Night Live стала впечатляющая демонстрация новой части знаменитой серии приключенческих экшенов Ratchet & Clank от Insomniac Games. Это прямое продолжение Into the Nexus 2013 года. При этом разработчики уверяют, что это будет отдельная история, и знакомство с сюжетом предыдущих игр будет необязательно. Демо, которое вы можете посмотреть ниже, демонстрирует традиционный игровой процесс Ratchet & Clank от третьего лица с новой механикой использования разломов в реальности после встречи с единственным и неповторимым Доктором Нефариусом. В ролике показано немало новых видов оружия, включая двухствольный дробовик с несколькими режимами стрельбы, а количество различных деталей в кадре просто запредельная.

Точной даты релиза пока нет, но известно, что игра выйдет примерно «в то же время, что и PS5». То есть, это может быть как конец этого года, так и начало следующего.

Геймплейный трейлер дополнения Destiny 2: Beyond Light

DLC выйдет 10 ноября. В ролике показаны новые подклассы — Shadebinder, Revenant и Behemoths.

Анонс и закулисный трейлер о разработке Dragon Age 4

Проект находится на ранней стадии разработки. В ролике есть кадры на движке, концепт-арты и записи из студий захвата движений. Также в нем нас знакомят с Белларией и Даврином, которых сыграют Джи Ён Хан и Ике Амади соответственно. Кроме новой DA в работе BioWare находится перезапуск Anthem, а в ближайшее время ожидается переиздания трилогии Mass Effect.

Дата выхода World of Warcraft: Shadowlands и первый ролик серии «Миры иные»

DLC выйдет 27 октября 2020 года.

«За разломом в небе Азерота располагается мир бесконечных посмертий, известный как Темные Земли, куда отправляются души смертных, чтобы свести счеты с прошлым и обрести новое предназначение… или оказаться обреченными на вечные мучения», из описания дополнения.

Одновременно показали первую анимационную короткометражку из серии «Миры иные». В центре сюжета — Утер, его воспоминания об ученике Артасе и история Бастиона.

«Миры иные» — это серия анимационных короткометражек, повествующий истории важных персонажей, олицотворяющих каждый из ковенантов Темных земель.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga: новый геймплей, сроки, платформы

Игра выйдет на обоих поколениях консолей весной 2021-го.

Дополнение по «Звездным войнам» для The Sims 4

В The Sims 4 появится частичка «Звездный войн». DLC под названием Journey to Batuu, основанное на локации из аттракциона Galaxy’s Edge, станет доступно 9 сентября.

Второй сезон Fall Guys

Новый сезон принесет ворох нового контента: средневековая тематика, новые раунды, новые костюмы и многое другое. Он выйдет в октябре.

Трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War

Вслед за недавним дебютным трейлером новой части Call of Duty на Opening Night Live показали дополнительную сцену из начала кампании, позволяющую полноценно оценить CGI-версию президента Рональда Рейгана. Шутер выходит 13 ноября.

Трейлер кампании Star Wars: Squadrons

Аркадный космический экшен Electronic Arts, обещающий воссоздать ощущение пилотирования X-wing или TIE Fighter, выглядит весьма интересно. Star Wars: Squadrons выйдет 2 октября 2020 года на ПК, Xbox One и PS4 и будет продаваться в Steam (уже можно предзаказать за 1199 гривен), Epic Games Store и Origin.

Трейлер Twelve Minutes

И без того интригующая инди-игра стала еще более ожидаемой благодаря новому трейлеру с солидным актерским составом — главных персонажей озвучили Уиллем Дефо, Джеймс Макэвой и Дейзи Ридли. Релиз состоится на Xbox One, Xbox Series X и ПК «скоро».

Трейлер Age of Empires III: Definitive Edition

Переиздание знаменитой стратегии получит улучшенную графику, звук и другие элементы. Помимо всех ранее выпущенных дополнений будет еще два новых режима («Исторические битвы» и «Искусство войны»), а также две новые цивилизации: шведы и инки.

Игра выйдет 15 октября в Steam (279 гривен) и Xbox Store.

Сюжетный трейлер Medal of Honor: Above and Beyond

VR-проект выйдет в конце 2020 года эксклюзивно на платформе Oculus. Ее поддерживают гарнитуры Rift S и Quest (только с Oculus Link и ПК). Кроме сюжетной кампании на старте будет еще несколько отличительных режимов. Над проектом работает студия Respawn, подарившая нам немало замечательных тайтлов (Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order и, конечно же, Titanfall 2).

Трейлер дополнения The Ancient Gods: Part One для DOOM Eternal

DLC выйдет 20 октября.

Анонс Bridge Constructor: The Walking Dead

Вышедшая в 2017 году Bridge Constructor Portal, мостостроительная головоломка в стилистике Portal, вышла весьма успешной. Удалось ли разработчикам повторить эту успешную формулу смешивания в Bridge Constructor: The Walking Dead, узнаем очень скоро — игра выйдет до конца 2020 года и будет доступна на всех актуальных платформах: iOS, Android, ПК, PS4/PS5, Xbox One/XSX, Switch.

Анонс и трейлер Pharaoh: A New Era

Ремейк градостроительного симулятора Pharaoh также будет включать самостоятельное дополнение Cleopatra: Queen of the Nile. Напомним, оригинальная Pharaoh от Impressions Games вышла в 1999 году. Ремейком занимается студия Triskell Interactive, известная по другому градостроительному симулятору Lethis — Path of Progress. Издатель — Dotemu (Streets of Rage 4, Wonder Boy). У проекта уже есть страница в Steam. Дата релиза пока неизвестна.

Тизер Unknown 9: Awakening

Мистическое приключение о девочке, узнавшей о существовании параллельного мира. В рамках Unknown 9 планирует выпуск книг, комиксов, подкастов и игры, действие которых происходит во вселенной, основанной на реальном мире, но построенной вокруг «исторической мифологии и теории заговоров с теневыми организациями, пытающимися раскрыть или защитить опасные знания».

Полная видеозапись трансляции Opening Night Live с Gamescom 2020