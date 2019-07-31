Разработчики TikTok намерены выпустить собственный смартфон

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Китайская компания ByteDance — владелец нашумевшей платформы для обмена короткими музыкальными видео TikTok — подтвердила, что находится в процессе разработки собственного смартфона.

Руководит проектом Ву Дэчжоу, один из бывших сотрудников нишевого китайского производителя смартфонов Smartisan, ряд патентов которого Bytedance выкупила в конце прошлого года, заодно переманив несколько работников.

Детали о будущем продукте ByteDance не уточняются. По информации китайских СМИ, смартфон находится в разработке на протяжении семи последних месяцев.

Напоследок отметим, что впервые о планах ByteDance выпустить собственный смартфон сообщила The Financial Times в мае. Как написала газета, основатель компании Чжан Йимин «давно мечтает о смартфоне, на котором были бы предустановлены приложения Bytedance» (уточним, что, помимо TikTok, ByteDance владеет также несколькими агрегаторами новостей, мессенджерами Flipchat и Lark — последний, к слову, является аналогом небезызвестного корпоративного мессенджера Slack). Таким образом, выход на «аппаратный» фронт, вероятно, обусловлен стремлением ByteDance использовать максимальное число разных каналов привлечения аудитории.

Источник: Reuters