Релиз Wolfenstein: Youngblood намечен на 26 июля

Компания Bethesda и студия MachineGames показали сюжетный трейлер Wolfenstein: Youngblood, а также раскрыли дату релиза проекта.

Как сообщается, действие грядущей игры развернется в 80-х годах в оккупированном нацистами Париже. Главный герой предыдущих частей — Уильям «Би Джей» Бласковиц — бесследно пропал. На его поиски отправились его дочери, близнецы Джесс и Софи.

Главная особенность Wolfenstein: Youngblood — возможность кооперативного прохождения. Впрочем, поиграть в шутер можно будет и в одиночку — в этом случае вторую сестру возьмет под контроль ИИ.

Также разработчики обещают полноценный открытый мир: девушки смогут относительно свободно перемещаться по столице Франции, попутно наводя страх на нацистов.

Wolfenstein: Youngblood получит стандартное и расширенное издания — причем в состав последнего войдет пропуск Buddy Pass, который позволит пригласить для кооперативного прохождения другого игрока, даже если у нет копии игры. Ограничение действия абонемента — только одному пользователю за раз и возможность играть только совместно с владельцем копии.

Помимо Buddy Pass, расширенное издание также включает Cyborg Skin Pack — набор оружия и брони «из титанового сплава».

Кроме того, за предзаказ игрокам достанется Legacy Pack, который содержит экипировку и вооружение Бласковица из Wolfenstein: The Old Blood и The New Colossus, а также расцветки для всех видов огнестрельного оружия в духе Второй мировой войны.

Что касается даты выхода, то релиз кооперативного шутера состоится 26 июля на PS4, Xbox One, Switch и РС. На Amazon стоимость стандартного издания Wolfenstein: Youngblood составляет $30, расширенного — $40.

Источник: DTF