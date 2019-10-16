С заботой об экологии и безопасности солдат: BAE Systems показала прототип гибридного робота-танка

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На выставке военной техники AUSA крупнейшая оборонная корпорация Великобритании BAE Systems показала новейшую разработку в области роботизированных боевых систем — прототип роботанка Robotic Technology Demonstrator (RTD). Компания не раскрыла все технические детали своего детища, но объяснила, что этому гусеничному боевому роботу не чужда забота об окружающей среде — он оснащен эффективной в плане потребления топлива гибридной электрической двигательной установкой, которая приводит в движение его композитные гусеницы и 30-мм орудийную установку с дистанционным управлением.

Чтобы робот мог ориентироваться в пространстве, его снабдили различными системами визуализации, в том числе длинноволновым инфракрасным сенсором, а также системой обработки данных. По утверждению разработчиков, бортовая визуализация обеспечивает «360-градусный ситуационный контроль». Кроме того, при необходимости возможности аппаратного обеспечения роботанка можно расширить при помощи устройств-компаньонов в виде небольшого робота-шагохода и БПЛА, предназначенных для разведывательной деятельности, рассказывает New Atlas.

По словам Джеймса Миллера, коммерческого директора BAE Systems, задача RTD — помочь инженерам компании исследовать эффективность сочетания автономности и смертоносных технологий. На основе данных, полученных во время испытаний опытной установки, британские инженеры намерены впоследствии разработать уже полноценные военные решения.

«Электрическая инфраструктура, передовая оптика и ПО, а также крайне надежное и прочное шасси обеспечат поистине революционные боевые возможности, — подчеркнул Миллер. — Инженеры BAE Systems создали этот прототип, чтобы определить наилучший способ минимизировать риск для солдат и одновременно повысить их смертоносность».

Источник: hightech.plus