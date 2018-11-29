Сегодня в Steam вышла карточная игра Artifact от Ричарда Гарфилда и студии Valve, ее оценили в 560 грн [трейлер]

Сегодня на платформе Steam вышла цифровая карточная игра Artifact и первая серия карт для неё «Зов битвы». Игра создавалась совместно геймдизайнером Ричардом Гарфилдом и студией Valve, ее стоимость составляет 560 грн, при этом в качестве бонуса игроки Dota 2 получат месяц бесплатной подписки на Dota Plus.

По словам создателей Artifact, игра сочетает глубину и соревновательность игрового процесса с богатым миром игры Dota 2. Игроки смогут разыгрывать карты из своей колоды на трёх полях сражения, отвечая на каждое движение оппонента. При этом размер руки, число существ под контролем и количество маны, которую можно потратить, неограничены. Игроки могут самостоятельно выбирать формат турниров, правила выбывания и ограничения для колод, чтобы игра оптимально подходила для сражения с друзьями.

Компания Valve собирается спонсировать состязания и турниры по Artifact, чтобы фанаты играли в нее не только ради самосовершенствования, но и ради призов, соответствующих их уровню игры.

Источник: Steam