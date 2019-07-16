«Шевелись, Плотва!» Генри Кавилл верхом на лошади в новом промо сериала Witcher / «Ведьмак»

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Netflix продолжает дразнить общественность тизерами горячо ожидаемого сериала Witcher / «Ведьмак», чья премьера ожидается в четвертом квартале текущего года. В свежем промо-изображении онлайн-кинотеатр решил показать верную спутницу главного героя. Конечно же, речь о лошади по кличке Плотва, верхом на которой едет герой Генри Кавилла.

Ну и как тут не вспомнить культовую фразу, которая давно стала мемом и символом бесконечных приключений. Собственно, именно этой фразой и озаглавлена заметка.

Ожидается, что полноценный трейлер Witcher / «Ведьмак» будет показан на грядущей конференции Comic-Con, который пройдет в Сан-Диего с 18 по 21 июля.

Напомним, двумя неделями ранее Netflix делился отдельными промо-изображениями Геральта, Цири и Йеннифер, а также опубликовал первый постер грядущего сериала.

Источник: Netflix Twitter