«Шевелись, Плотва!» Генри Кавилл верхом на лошади в новом промо сериала Witcher / «Ведьмак»
Netflix продолжает дразнить общественность тизерами горячо ожидаемого сериала Witcher / «Ведьмак», чья премьера ожидается в четвертом квартале текущего года. В свежем промо-изображении онлайн-кинотеатр решил показать верную спутницу главного героя. Конечно же, речь о лошади по кличке Плотва, верхом на которой едет герой Генри Кавилла.
Ну и как тут не вспомнить культовую фразу, которая давно стала мемом и символом бесконечных приключений. Собственно, именно этой фразой и озаглавлена заметка.
Ожидается, что полноценный трейлер Witcher / «Ведьмак» будет показан на грядущей конференции Comic-Con, который пройдет в Сан-Диего с 18 по 21 июля.
Напомним, двумя неделями ранее Netflix делился отдельными промо-изображениями Геральта, Цири и Йеннифер, а также опубликовал первый постер грядущего сериала.
Источник: Netflix Twitter