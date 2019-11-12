Шведские гранатометы Carl Gustaf получат самонаводящиеся боеприпасы





Американская компания Raytheon и шведская Saab Dynamics завершили первый этап испытаний управляемого боеприпаса для ручного гранатомета Carl Gustaf. Как пишет Jane’s, это первый боеприпас такого типа, разрабатываемый для шведского гранатомета. По сообщению Raytheon, в ходе испытаний новинки было осуществлено 14 пусков, три из которых военные специалисты провели на полигоне в Швеции, а остальные 11 — на полигоне в США. Известно, что во время зачетной стрельбы в Швеции были поражены две статические цели на расстоянии 1,4 км, а также мобильная мишень на расстоянии почти 1 800 метров. Детали испытаний в США не разглашаются, однако уточняется, что все тесты в целом признаны успешными. Поскольку это был первый этап испытаний, боеприпас не оснащался взрывным зарядом.

Отметим, что гранатомет Carl Gustaf был разработан в Швеции в 1940-х годах и поступил на вооружение в 1948 году. С тех пор оружие несколько раз модернизировалось. В настоящее время гранатометы выпускаются в версии M4, в которой наиболее нагруженные и изнашиваемые части выполнены заменяемыми, а кроме того, оружие подверглось облегчению за счет широкого использования полимеров.

Калибр Carl Gustaf составляет 84 миллиметра. Гранатомет может вести стрельбу динамореактивными и активно-реактивными гранатами с кумулятивными, тандемно-кумулятивными, бронебойно-осколочными и осколочными боевыми частями. Кроме того, для гранатомета созданы дымовые и осветительные выстрелы.

Новый управляемый боеприпас оснащен двухступенчатым реактивным двигателем, а также лазерной и инерциальной системами наведения и может использоваться для стрельбы по целям на дистанциях от 30 метров до 2 километров (для сравнения, дальность поражения обычным зарядом с использованием цифровой прицельной системы, состоящей из встроенного лазерного дальномера и баллистического компьютера, не превышает километра). Показатель кругового вероятного отклонения для боеприпаса составляет менее 1 метра. При необходимости его можно оборудовать также инфракрасной головкой самонаведения.

Выстрел расположен в цилиндрическом контейнере, с которым и заряжается в Carl Gustaf. Масса выстрела составляет 6,8 килограмма. Его можно будет использовать для поражения целей разных типов, включая легкобронированные машины, бетонные и кирпичные сооружения, причем огонь допустимо вести не только на открытом воздухе, но и с помещений. Примечательно, что боезапас будет оборудован двойной боеголовкой — одна из них предназначена для пробития стены или брони, а другая, подрываемая после первой, служит для уничтожения внутренностей объекта.

Предполагается, что повышение точности в том числе позволит солдатам существенно снизить непреднамеренный сопутствующий ущерб и эффективно вести военные действия, например, в условиях населенных пунктов, не нарушая международных норм, регулирующих применение оружия.

Разработка нового боеприпаса ведется с 2017 года. Демонстрационные испытания разработки с боевым зарядом намечены на следующий год.

Источник: N+1