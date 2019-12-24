Шведский музыкант получил первую в своем роде награду от YouTube за самый популярный комментарий. Его запись набрала свыше миллиона лайков
Видеохостинг YouTube впервые в своей истории вручил награду за самый популярный комментарий. Соответствующий сертификат получил шведский видеоблогер и музыкант Сет Эверман, чей комментарий под нашумевшим клипом Bad Guy 18-летней американской исполнительницы Билли Айлиш набрал свыше миллиона лайков.
В своем сообщении-рекордсмене, опубликованном в апреле — сам клип вышел в конце марта, Эверман обыграл название композиции, написав «I’m the bald guy» («Я лысый парень»). Стоит отметить, что на голове видеоблогера, запечатленной в том числе на аватаре его YouTube-аккаунта, действительно нет волос. После публикации запись начала быстро набирать лайки.
Музыкант считает, что популярности его комментарию добавил пародийный кавер на песню Билли Айлиш, который он записал с использованием подручных предметов, таких как щетка и сковорода.
«Люди смотрели мое видео, а потом заходили на клип Билли Айлиш, видели мой комментарий и ставили ему лайк», ― пояснил Эверман.
Когда количество «пальцев вверх» под искомым постом превысило миллион, блогер — предварительно проведя собственное исследование и выяснив, что до этого еще ни одному комментарию не удавалось пересечь данную отметку — в шутку обратился к YouTube с просьбой выдать ему соответствующую награду.
hello @YouTube i would like one golden comment award please
— Seth Everman (@SethEverman) October 12, 2019
Вместе с тем, спустя десять дней в видеохостинге отреагировали на просьбу и связались с музыкантом, после чего площадка прислала ему соответствующую золотую табличку с гравировкой в рамке.
sooooo we made something just for you. DM us!
— YouTube Creators (@YTCreators) October 24, 2019
Примечательно, что сам Эверман признает, что количество лайков к комментарию на YouTube ничего не дает, и относится к своему достижению иронично.
«Никто не вспомнит об этом уже через две недели и это не важно, но награда у меня», — указал он.
Видео с распаковыванием посылки с сертификатом и подробной предысторией комментария-рекордсмена блогер опубликовал на своем YouTube-канале, ролик представлен ниже.
Напоследок отметим, что в настоящее время искомая запись продолжает набирать популярность: число поставленных ей лайков уже превысило 1,6 млн.
Источник: Birdinflight