Шведский музыкант получил первую в своем роде награду от YouTube за самый популярный комментарий. Его запись набрала свыше миллиона лайков

Видеохостинг YouTube впервые в своей истории вручил награду за самый популярный комментарий. Соответствующий сертификат получил шведский видеоблогер и музыкант Сет Эверман, чей комментарий под нашумевшим клипом Bad Guy 18-летней американской исполнительницы Билли Айлиш набрал свыше миллиона лайков.

В своем сообщении-рекордсмене, опубликованном в апреле — сам клип вышел в конце марта, Эверман обыграл название композиции, написав «I’m the bald guy» («Я лысый парень»). Стоит отметить, что на голове видеоблогера, запечатленной в том числе на аватаре его YouTube-аккаунта, действительно нет волос. После публикации запись начала быстро набирать лайки.

Музыкант считает, что популярности его комментарию добавил пародийный кавер на песню Билли Айлиш, который он записал с использованием подручных предметов, таких как щетка и сковорода.

Когда количество «пальцев вверх» под искомым постом превысило миллион, блогер — предварительно проведя собственное исследование и выяснив, что до этого еще ни одному комментарию не удавалось пересечь данную отметку — в шутку обратился к YouTube с просьбой выдать ему соответствующую награду.

Вместе с тем, спустя десять дней в видеохостинге отреагировали на просьбу и связались с музыкантом, после чего площадка прислала ему соответствующую золотую табличку с гравировкой в рамке.

