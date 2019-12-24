Шведский музыкант получил первую в своем роде награду от YouTube за самый популярный комментарий. Его запись набрала свыше миллиона лайков

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Видеохостинг YouTube впервые в своей истории вручил награду за самый популярный комментарий. Соответствующий сертификат получил шведский видеоблогер и музыкант Сет Эверман, чей комментарий под нашумевшим клипом Bad Guy 18-летней американской исполнительницы Билли Айлиш набрал свыше миллиона лайков.

В своем сообщении-рекордсмене, опубликованном в апреле — сам клип вышел в конце марта, Эверман обыграл название композиции, написав «I’m the bald guy» («Я лысый парень»). Стоит отметить, что на голове видеоблогера, запечатленной в том числе на аватаре его YouTube-аккаунта, действительно нет волос. После публикации запись начала быстро набирать лайки.

Музыкант считает, что популярности его комментарию добавил пародийный кавер на песню Билли Айлиш, который он записал с использованием подручных предметов, таких как щетка и сковорода.

«Люди смотрели мое видео, а потом заходили на клип Билли Айлиш, видели мой комментарий и ставили ему лайк», ― пояснил Эверман.

Когда количество «пальцев вверх» под искомым постом превысило миллион, блогер — предварительно проведя собственное исследование и выяснив, что до этого еще ни одному комментарию не удавалось пересечь данную отметку — в шутку обратился к YouTube с просьбой выдать ему соответствующую награду.

hello @YouTube i would like one golden comment award please — Seth Everman (@SethEverman) October 12, 2019

Вместе с тем, спустя десять дней в видеохостинге отреагировали на просьбу и связались с музыкантом, после чего площадка прислала ему соответствующую золотую табличку с гравировкой в рамке.

sooooo we made something just for you. DM us! — YouTube Creators (@YTCreators) October 24, 2019

Примечательно, что сам Эверман признает, что количество лайков к комментарию на YouTube ничего не дает, и относится к своему достижению иронично.

«Никто не вспомнит об этом уже через две недели и это не важно, но награда у меня», — указал он.

Видео с распаковыванием посылки с сертификатом и подробной предысторией комментария-рекордсмена блогер опубликовал на своем YouTube-канале, ролик представлен ниже.

Напоследок отметим, что в настоящее время искомая запись продолжает набирать популярность: число поставленных ей лайков уже превысило 1,6 млн.

Источник: Birdinflight