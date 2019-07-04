Стали известны тарифы на 5G-связь Deutsche Telekom и британского Vodafone





Из-за бюрократических проволочек Европа отстает от США, Австралии и Южной Кореи в переходе на 5G, но постепенно европейцы все же наверстывают упущенное.

Так, на днях немецкий оператор связи Deutsche Telekom запустил тестовые версии сетей 5G в Берлине и Бонне, пообещав добавить еще четыре города в этом году и довести число до 20 — к концу 2020.

Как отмечает Venture Beat, новость появилась всего через неделю после того, как компания заплатила $2,45 млрд за право работать в диапазоне 5G на аукционе в Германии, и через год после того, как впервые пожаловалась на высокую стоимость 5G-частот — из-за которой безлимит в сетях пятого поколения у Deutsche Telekom стоит внушительные €85 в месяц с голосовыми услугами или €75 без них. В первую очередь инновационной сетью покроют плотно заселенные районы городов, но компания планирует также 5G-покрытие в студенческих кампусах, а позже — в сельских регионах.

Тем временем в Великобритании уже два мобильных оператора запустили свои 5G-сети — это Vodafone и EE. Vodafone, в начале этого месяца покрывший связью пятого поколения Лондон, Манчестер, Ливерпуль, Бирмингем, Кардифф, Бристоль и Глазго, предложил своим клиентам три безлимитных 5G-тарифа: самый дешевый, Vodafone Unlimited Lite, предусматривает абонентскую плату в £23 ($29) в месяц и ограничивает скорость передачи данных в сети 5G до 2 Мбит/с; «средний» по стоимости тариф, Vodafone Unlimited, в котором скорость передачи данных ограничена 10 Мбит/с, обойдется в £26 ($33) в месяц; наконец, готовые платить £30 ($38) в месяц пользователи самого дорого тарифа, Vodafone Unlimited Max, смогут передавать данные по 5G без ограничений по скорости.

У конкурента Vodafone, компании ЕЕ, покрывшей связью пятого поколения Лондон, Кардифф, Эдинбург, Белфаст, Бирмингем, Манчестер, Халл, Лидс, Ливерпуль и Ньюкасл, тарифные планы на 5G различаются количеством включенных гигабайт: так, стоимость самого дешевого 5G-тарифа, в который включено 10 ГБ, составляет £32 ($41).

Источник: hightech.plus