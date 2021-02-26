Steam дозволить ділитися локальними багатокористувацькими іграми через інтернет навіть з тими, у кого немає акаунту





Valve продовжує вдосконалювати функціональність Steam під назвою Remote Play Together, яка працює в беті з жовтня 2019 року, й у черговому оновленні розробники анонсували вельми корисне розширення можливостей сервісу, щоб зробити його доступнішим більшій частині людей.

Нагадаємо, функція Remote Play Together дозволяє запускати локальний мультиплеєр, кооператив або розділений екран в іграх через інтернет на двох різних комп’ютерах. Так от після виходу обновлення (це станеться найближчим часом) ділитися іграми (з підтримкою локального багатокористувацького режиму та функції Remote Play Together) з друзями буде ще простіше — їм для цього зовсім не обов’язково мати власний акаунт Steam. Звісно гостю копія гри також не потрібна (вона і раніше не була потрібною). Все, що потрібно — копія відповідної гри у господаря, а також швидкісний та надійний інтернет з низькими затримками. Приєднатися можна одним клацанням посилання.

Щоправда, лише один друг без облікового запису Steam може приєднатися до багатокористувацької сесії по створеному для нього посиланню. Якщо потрібно додати більше користувачів, то без облікових записів тут не обійтись.

З нагоди розширення можливостей Remote Play Together розробники Steam влаштовують спеціальний фестиваль знижок і трансляцій — він пройде з 19:00 25 березня до 20:00 29 березня 2021 року за київським часом. Долучитись може будь-яка з тисяч ігор із підтримкою Remote Play Together.

Зареєструватися для участі у події можна тут, а отримати додаткову інформацію розробники можуть на Steamworks.