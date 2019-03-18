Steam планирует выявлять пользовательские обзоры игр «не по теме» и исключать их из общего рейтинга игр

Некоторое время назад Steam изменил систему обзоров пользователей и их влияние на рейтинг игр, теперь сервис готов идти еще дальше и собирается выявлять атаки игр обзорами не по теме, чтобы исключать их из общего рейтинга.

«Как и раньше, мы стараемся обеспечить каждого игрока возможностью высказаться по поводу игры и её покупки. Подобные мнения должны формировать рейтинг, который мог бы подсказать будущим покупателям, понравится ли им игра. Игроки ценят возможность оставлять обзоры и хотят, чтобы мы обеспечили их точность и достоверность. Разработчики, в свою очередь, осознают свою значимость для игроков, но хотят, чтобы о них говорили справедливо. Кроме того, мы немало времени разрабатывали инструменты анализа, чтобы было удобнее следить за обзорами в целом. Изучив полученные данные и мнения пользователей, мы решили, что готовы к новым изменениям» — отметили в Steam.

Под «атакой на рейтинг» Steam будет подразумевать случаи, когда пользователи за короткий срок публикуют множество обзоров, чтобы понизить рейтинг игры. А обзорами «не по теме» будут считаться те, аргументы в которых никак не влияют на желание купить этот продукт.

Чтобы выявлять подобные атаки, в Steam создали систему, которая распознаёт любую необычную активность в обзорах всех игр сервиса практически в реальном времени. Системе неизвестно, почему в обзорах происходит что-то необычное, но она и не пытается выяснить причину. Вместо этого она оповещает сотрудников Valve, которые займутся этой ситуацией. Разработчики уже испытали эту систему в деле, проверив всю историю обзоров в Steam, и обнаружили множество причин, по которым происходило что-то необычное, причем атаки «обзорами не по теме» оказались лишь малой их частью.

Как только команда определит, что необычная активность связана с подобной атакой, система отметит её временной промежуток и сообщит об этом разработчику. Все обзоры за это время не будут учитываться при подсчёте рейтинга игры. Как и прежде, сами обзоры будут неприкосновенны, то есть все желающие смогут их прочесть и оценить полезность. Для открытости на странице в магазине будет указано, что некоторые обзоры не учитываются в рейтинге.

Радует, что пользователи Steam могут отказаться от предложенной системы — в настройках магазина появится опция, которая будет учитывать абсолютно все обзоры при составлении рейтинга игры. Отметим, что это далеко не первый раз, когда Steam пытается оптимизировать систему рейтинга, отбросив «лишние» оценки, к примеру, еще в 2017 году сервис убрал оценки тех, кто получил игру бесплатно.

Напомним, что осенью прошлого года Steam запустил новую программу глобальной модерации сообществ, а до этого обновил систему поиска и фильтрации, чтобы игроку было легче скрывать неподходящий контент, а также убрал раздел «Видео» из главного меню.

Источник: Steam