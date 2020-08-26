F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
Сервис Steam опубликовал свежую подборку из 20 лучших новых игр прошедшего месяца, отсортированных по объёму выручки за первые две недели после выпуска, а также 5 бесплатных игр с наибольшим числом уникальных игроков.
F1® 2020
Codemasters (Великобритания)
SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris
AQURIA Co., Ltd. (Япония)
The Wind Road 紫塞秋风
甘肃嘉元数字科技有限公司 (Китай)
Rocket Arena
Final Strike Games (США)
DEATH STRANDING
KOJIMA PRODUCTIONS (США)
雀魂麻將(MahjongSoul)
Catfood Studio (Китай)
Neon Abyss
Veewo Games (Китай)
STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town
Marvelous Inc. (Япония)
FAIRY TAIL
KOEI TECMO GAMES CO., LTD. (Япония)
SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE
SUPERHOT Team (Польша)
STAR WARS™: The Old Republic™
BioWare (Канада)
5D Chess With Multiverse Time Travel
Conor Petersen и Thunkspace, LLC (США)
CARRION
Phobia Game Studio (Польша)
Othercide
Lightbulb Crew (Франция)
Grounded
Obsidian Entertainment (США)
Destroy All Humans!
Black Forest Games (Германия) и Pandemic Studios (США)
Skater XL — The Ultimate Skateboarding Game
Easy Day Studios Pty Ltd (США)
Blightbound
Ronimo Games (Нидерланды)
Hellpoint
Cradle Games (Канада)
В свою очередь в Топ-5 лучших бесплатных игр июля, отсортированный по числу уникальных игроков, попали следующие проекты:
STAR WARS™: The Old Republic™
BioWare (Канада)
Soda Dungeon 2
AN Productions и Poxpower (США)
雀魂麻將(MahjongSoul)
Catfood Studio (China)
King of Crabs
Robot Squid и Spilt Milk Studios (Великобритания)
Devolverland Expo
Flying Wild Hog (Польша)
Отметим, что рейтинги лучших новинок Steam за предыдущие месяцы можно изучить в данном разделе.