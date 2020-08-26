Блоги
F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года


Сервис Steam опубликовал свежую подборку из 20 лучших новых игр прошедшего месяца, отсортированных по объёму выручки за первые две недели после выпуска, а также 5 бесплатных игр с наибольшим числом уникальных игроков.

Список лучших новинок июля, отсортированный по дате выпуска выглядит следующим образом:

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
F1® 2020
Codemasters (Великобритания)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris
AQURIA Co., Ltd. (Япония)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
The Wind Road 紫塞秋风
甘肃嘉元数字科技有限公司 (Китай)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
Rocket Arena
Final Strike Games (США)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
DEATH STRANDING
KOJIMA PRODUCTIONS (США)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
雀魂麻將(MahjongSoul)
Catfood Studio (Китай)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
Neon Abyss
Veewo Games (Китай)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town
Marvelous Inc. (Япония)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
FAIRY TAIL
KOEI TECMO GAMES CO., LTD. (Япония)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE
SUPERHOT Team (Польша)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
STAR WARS™: The Old Republic™
BioWare (Канада)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
5D Chess With Multiverse Time Travel
Conor Petersen и Thunkspace, LLC (США)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
CARRION
Phobia Game Studio (Польша)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
Othercide
Lightbulb Crew (Франция)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
Grounded
Obsidian Entertainment (США)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
Destroy All Humans!
Black Forest Games (Германия) и Pandemic Studios (США)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
Skater XL — The Ultimate Skateboarding Game
Easy Day Studios Pty Ltd (США)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
Blightbound
Ronimo Games (Нидерланды)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
Hellpoint
Cradle Games (Канада)

В свою очередь в Топ-5 лучших бесплатных игр июля, отсортированный по числу уникальных игроков, попали следующие проекты:

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
STAR WARS™: The Old Republic™
BioWare (Канада)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
Soda Dungeon 2
AN Productions и Poxpower (США)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
雀魂麻將(MahjongSoul)
Catfood Studio (China)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
King of Crabs
Robot Squid и Spilt Milk Studios (Великобритания)

F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans! и др.: Steam представил Топ 20 лучших новых игр июля 2020 года
Devolverland Expo
Flying Wild Hog (Польша)

Отметим, что рейтинги лучших новинок Steam за предыдущие месяцы можно изучить в данном разделе.

Источник: Steam
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить