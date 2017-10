Сундар Пичаи «бросит все», чтобы придать эмодзи с изображением бургера правильный вид

В минувшую субботу пользователь Twitter Томас Бэйкдаль указал на то, что в наборах Google и Apple эмодзи с изображением персика бургера отличаются.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc — Thomas Baekdal (@baekdal) October 28, 2017

«Я думаю, надо обсудить, почему в эмодзи бургера от Google сыр нарисован под котлетой, а от Apple — над ней»

По сути, Томас Бэйкдаль заявил, неплохо бы определится, как надо укладывать сыр – под котлетой, как у Google, или над котлетой, как делает Apple (большинство наверняка уже вспомнили сцену с бутербродом из мультфильма «Трое из простоквашино»).

Это сообщение быстро набрало популярность и вызвало нешуточное обсуждение. Пользователи принялись искать «истину», сравнивая эмодзи с бургером от различных технологических компаний.

OMG… Microsoft got it right! But Samsung puts the cheese on top of lettuce??? — Tero Kuittinen (@teroterotero) October 28, 2017

«Боже… Microsoft всё сделал верно! Но зачем Samsung поместил сыр на лист салата???»

Huawei puts (apparently) two lettuce leafs and no cheese. That's what I see. So I guess Huawei is your burger Thomas! 😁 pic.twitter.com/PWBi3CTG6Y — Uncle Blob 💾🖱️ (@iglesiasp_) October 29, 2017

«Huawei положила в бургер два листа салата, но забыла сыр. Так ведь?»

Mozilla solved the problem by totally avoiding the lettuce and tomato. 🤔 pic.twitter.com/o5oUiu9Zcw — Daniel Lo Nigro (@Daniel15) October 29, 2017

«Mozilla решила проблему, полностью убрав салат и помидоры».

Оказалось, что ни у одной из технологических компаний нет правильного бургера.

They're both wrong. Google's cheese is wrong, Apple's lettuce is wrong. The correct order, from bottom up, is burger — cheese — toppings pic.twitter.com/lF1AUu64ht — Mark Goodge 🇬🇧 (@MarkGoodge) October 28, 2017

«Оба неправы. У Google не там сыр, у Apple не там салат. Правильный вариант, снизу вверх: котлета, сыр, всё остальное»

В конечном итоге на дискуссию отреагировал сам главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи. Он пообещал «бросить все» и заняться исправлением эмодзи бургера, если пользователи придут к общему мнению.

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag — Sundar Pichai (@sundarpichai) October 29, 2017

«Мы бросим все остальные дела и все исправим в понедельник. Если вы все согласитесь, какой вариант правильный!»

Один из читателей Пичаи отметил, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s кладет сыр под котлету в гамбургере Big Mac, тогда как в обычных чизбургерах сыр расположен сверху.

Но, как это обычно бывает, вскоре обсуждение пошло в различные русла:

meanwhile, Amazon's burger emoji is clickable, and if you click it, Bezos shows up at your door 8 minutes and delivers you an actual burger — Walter White (@heisenbergrpt) October 29, 2017

«Тем временем, эмодзи бургера от Amazon — кликабельное. Если ты нажмёшь на него, то [глава компании] Безос доставит за восемь минут настоящий бургер»

lettuce under meat keeps the bottom bun from getting (as) soggy with meat juice. — 🎃DARK ALEX RISING💀 (@alex_insist) October 28, 2017

«Салат под мясом не даёт булке намокнуть от мясного сока»

А затем пользователи решили не ограничиваться только гамбургером и принялись обсуждать другие эмодзи. Оказалось, что с изображением пива у Google тоже не все гладко, а Apple надо бы улучшить эмодзи с туалетом.

Hmmmm, Google, this is not how beer works pic.twitter.com/rLsmThcLKM — Thomas Fuchs (@thomasfuchs) October 29, 2017

«Хмм, Google, пиво не так работает».

Google design emojis that just works :’D pic.twitter.com/eNmvAXWcha — 6asset (@6ugsy) October 29, 2017

«Google рисует эмодзи, которые просто работают»

P.S. И все же, господа хорошие, в этот хмурый понедельник хотелось бы узнать, чей бургер, а точнее, порядок расположения ингредиентов, вы считаете правильным: