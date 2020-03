Сюрвайвл-хоррор The Persistence с элементами rogue-like выйдет на PS4, Xbox One, PC и Nintendo Switch летом 2020-го

Издательство Perp Games и студия Firesprite Games объявили о намерении выпустить научно-фантастический сюрвайвл-хоррор с элементами rogue-like The Persistence на PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Уточним, что это будет не первый релиз игры — впервые она увидела свет в июле 2018 года в качестве эксклюзива гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR. Выход проекта на мультиплатформе состоится летом 2020, те, кто ранее приобрел тайтл для PlayStation VR, получат The Persistence на PlayStation 4 бесплатно.

Действие The Persistence происходит в 2521 году на борту космического корабля, находящегося в глубоком космосе, который в результате ошибки во время гиперпрыжка заполонили монстры. Игроку в роли единственного выжившего предстоит починить судно и вернуться на Землю. Для выживания герой может собирать ресурсы, оружие, гаджеты, разбросанные по судну, тратить собранные ресурсы на то, чтобы приобретать «печатать» новые виды вооружения и полезных устройств, прокачивать себя, свою амуницию и экипировку. Что касается имеющихся в игре элементов rogue-like, то они представлены процедурной генерацией уровней (структура корабля и расположение врагов меняются каждый раз после смерти игрока), а также условно-перманентной смертью: каждый раз после поражения игрок начинает играть за клона главного героя, напечатанного при помощи 3D-биопринтера (впрочем, при респауне собранные ресурсы и очки прокачки сохраняются). Для релиза на новых платформах в The Persistence добавили поддержку плоских экранов, VR-гарнитур Oculus Rift, Oculus Rift S, HTC Vive и Windows Mixed Reality (Valve Index разработчики не упоминают), улучшили графическую составляющую, переработали интерфейс и управление. Напоследок укажем, что PSVR-версия The Persistence в свое время получила преимущественно положительные оценки критиков и игроков — ее рейтинг на Metacritic составляет 78 баллов. Рецензенты отмечали грамотную реализацию механик и возможностей в рамках VR и процедурную генерацию, «которая поясняется сюжетом». Источник: DTF