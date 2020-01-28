Techland бесплатно раздает «королевскую битву» Dying Light: Bad Blood владельцам первой части игры (чтобы загладить вину за перенос сиквела)

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Разработчики серии зомби-экшенов Dying Light решили подсластить пилюлю после переноса на неопределенный срок выхода полноценного сиквела проекта. Коротать время предлагается «королевской битвой» Dying Light: Bad Blood, которую могут получить бесплатно все владельцы первой игры.

«В знак признательности замечательному сообществу Dying Light мы хотим вручить бесплатную копию Dying Light: Bad Blood всем выжившим! Если у вас есть Dying Light, зайдите на наш сайт с квитанциями и получите код для Steam» — сообщили представители Techland.

Для того, чтобы получить свой экземпляр онлайн-шутера Dying Light: Bad Blood необходимо сделать следующие шаги:

перейти на сайт dockets.dyinglightgame.com;

создать бесплатный аккаунт (или залогиниться);

привязать свой аккаунт Steam/PS4/Microsoft;

дождаться появления специального баннера (ожидание может продлиться несколько минут);

нажать на баннер и ждать последующих инструкций;

получить код и активировать его в магазине Steam.

Напомним, что игра Dying Light: Bad Blood для платформ PC, Xbox One и PS4 представляет собой «королевскую битву» на карте для 12 игроков. При этом помимо борьбы с реальными оппонентами (PvP) игроку также предстоит сражаться с зомби (PvE), а также искать оружие и образцы крови. Играть можно самому против всех или в совместном режиме вместе с напарником. В конце на карте должен остаться только один самый сильный игрок, который заслуживает эвакуации из опасной зараженной зоны.





Игра Dying Light: Bad Blood вышла в режиме Early Access 13 сентября 2018 года по цене $19,99 за комплект Founder’s Pack. После выхода финальной версии игры ее обещали сделать бесплатной, но этого так и не произошло.

Источник: IGN, Steam