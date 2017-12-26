Телескоп Hubble запечатлел «праздничный фейерверк» в космосе

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Космический телескоп Hubble сфотографировал объект, который выглядит как красочный праздничный фейерверк в космосе. На самом деле это изображение планетарной туманности NGC 6326 со светящимися лучами исходящего газа, которые освещаются центральной звездой, приближающейся к концу своего жизненного цикла.

Когда звезда стареет и переходит на этап красного гиганта, она начинает испускать со своей поверхности облака газа, трансформируясь постепенно в белый карлик. Иногда выброс газа приводит к возникновению изысканных симметричных узоров светящегося газа. Но туманность NGC 6326 является не столь структурированной. Этот объект находится в созвездии «Жертвенник» и находится на расстоянии 11 тыс. световых лет от Земли.

Яркие синие и красные фрагменты на изображении представляют собой ионизированные кислород и водород, которые разукрашены в результате ожесточённого ультрафиолетового излучения, испускаемого неподвижной горячей центральной звездой.

Процесс образования планетарных туманностей играет важную роль в распространении в космическом пространстве более тяжёлых элементов, чем водород и гелий, которые образуются внутри звёзд. В конце концов, некоторые из этих материалов могут образовывать новые звёзды и планеты.

Источник: NASA