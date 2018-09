Теперь самый быстрый не только на Земле, но и в «космосе». Усэйн Болт выиграл забег в невесомости

Усэйн Болт известен на весь мир благодаря внушительному списку достижений в спорте. Этот ямайский легкоатлет 11 раз выигрывал чемпионат мира по легкой атлетике, 8 раз становился олимпийским чемпионом, а еще ему принадлежит 8 мировых рекордов в беге. Недавно спортсмен записал на свой счет еще одно достижение. И теперь он самый быстрый человек не только на земле, но и в «космосе».

Спортсмен одержал победу в челночных бегах в условиях невесомости. Соревнование прошло на модифицированном самолете Airbus Zero-G. За счет определенных маневров во время полета на лайнере возникла низкая гравитация. Для этого лайнер совершил параболический полет, в рамках которого при вертикальном подъеме резко набрал высоту, а затем начал свободное падение вниз.

