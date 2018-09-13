Теперь самый быстрый не только на Земле, но и в «космосе». Усэйн Болт выиграл забег в невесомости
Усэйн Болт известен на весь мир благодаря внушительному списку достижений в спорте. Этот ямайский легкоатлет 11 раз выигрывал чемпионат мира по легкой атлетике, 8 раз становился олимпийским чемпионом, а еще ему принадлежит 8 мировых рекордов в беге. Недавно спортсмен записал на свой счет еще одно достижение. И теперь он самый быстрый человек не только на земле, но и в «космосе».
Спортсмен одержал победу в челночных бегах в условиях невесомости. Соревнование прошло на модифицированном самолете Airbus Zero-G. За счет определенных маневров во время полета на лайнере возникла низкая гравитация. Для этого лайнер совершил параболический полет, в рамках которого при вертикальном подъеме резко набрал высоту, а затем начал свободное падение вниз.
Zero Gravity is a out of this world experience 🚀🚀🍾🍾 @GHMUMM #DareWinCelebrate #NextVictory pic.twitter.com/GNmf0PuQxu
— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) September 12, 2018
В забеге помимо Болта участвовали двое французов: астронавт Жан-Франсуа Кларвой и дизайнер Октав де Голль, разработавший бутылку, из которой можно пить шампанское в невесомости.
В ходе испытания Болт несколько раз коснулся ногами пола и кувыркнулся. Первоначально он отставал от остальных участников, но после сумел вырваться вперед.
Болт провел в невесомости около четырех минут. После соревнований он поделился своими впечатлениями, заявив, что чувствует себя «ребенком в кондитерской».