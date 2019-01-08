Tesla на автопилоте сбила российского робота Promobot на выставке CES 2019

На выставке CES 2019 в Лас-Вегасе, которая только сегодня открыла свои двери для посетителей, уже сделали немало анонсов и показали множество новых ноутбуков, телевизоров и прочей потребительской электроники. И если после новости про умный унитаз Kohler вы по-прежнему считаете CES 2019 скучной, то, возможно, этот забавный инцидент заставит вас изменить свое мнение. Накануне открытия CES 2019 (в воскресенье 6 января) автомобиль Tesla Model S с включенным автопилотом случайно совершил наезд на недешевого российского робота Promobot за $2 000, который должен был принять участие в выставке.

Как вы уже наверняка поняли, после встречи с Tesla Model S поучаствовать в выставке CES 2019 российскому роботу Promobot уже не удалось.

Разработчики из Promobot отметили, что в результате инцидента робот получил серьезные повреждения, не подлежит ремонту и не сможет участвовать в международной выставке. Они также выложили на YouTube видео, снятое одной из камер видеонаблюдения поблизости, на котором видно, как Tesla Model S «сбивает» бедного российского робота. И это видео представляет особый интерес.

По ролику создается такое впечатление, что робот Promobot, находящийся у самой обочины проезжей части, упал от потока воздуха, образованного проезжающим возле него в этот момент автомобилем Tesla Model S. Если же серьезно, вероятно, автомобиль немного зацепил робота левым боковым зеркалом. Но, опять-таки, судя по видео, скорость явно была небольшой и автомобиль лишь немного зацепил робота. Тем не менее этого хватило, чтобы нанести роботу непоправимый ущерб, что вызывает вопросы касательно надежности этого робота.

Комментируя инцидент, водитель Tesla Model S отметил, что просто хотел проверить возможности автопилота на участке, казавшемся ему абсолютно безопасным. Он извинился перед разработчиками, заявив, что, к сожалению, не заметил этого «милого» робота.

Что касается компании Promobot, главный офис которой находится в Перми, там очень расстроились из-за случившегося.

«Конечно, мы огорчены. Мы привезли этого робота сюда из Филадельфии для участия в CES. Теперь он не может участвовать в мероприятии, и его нельзя восстановить. Мы проведем внутреннее расследование и выясним, как робот оказался на проезжей части», — отметил директор по развитию компании Олег Кивокурцев.

Источник: Dailymail