The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima — лидеры по числу номинаций на D.I.C.E. Awards 2021

Академия интерактивных искусств и наук объявила номинантов 24-й ежегодной премии D.I.C.E. Awards (игровой «Оскар»‎).

Больше всего номинаций — целых одиннадцать — получила The Last of Us Part II от Naughty Dog. Причем в категории «Лучший персонаж» игру выдвинули дважды — за каждого из двух главных героев, Эбби и Элли. К слову, буквально на днях The Last of Us Part II опередила «Ведьмака 3» по количеству GOTY-наград и теперь это самая награждаемая редакциями и читателями игра.

Второе и третье место по числу номинаций занимают Ghost of Tsushima и Hades, которые претендуют на десять и восемь статуэток соответственно.

Все три вышеупомянутые игры претендуют на главный приз — «Игра года». Вместе с ними за главную награду поборются Animal Crossing: New Horizons и ремейк Final Fantasy VII. Нашумевшая Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED претендует только на одну награду в категории «Лучшая RPG» (и, рискнем предположить, что она ее получит).

Лучшая анимация

Final Fantasy VII Remake

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man:

Miles Morales

Miles Morales Ori and the Will of the Wisps

Spiritfarer Лучшая арт-постановка Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Лучший персонаж

Assassin’s Creed Valhalla — Эйвор

Hades — Загрей

The Last of Us Part II — Эбби

The Last of Us Part II — Элли

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — Майлз Моралес Лучшая музыка Carrion — Крис Веласко

Ghost of Tsushima — Илан Эшкери и Сигэру Умэбайяси

Little Orpheus — Джим Фаулер и Джессика Карри

Ori and the Will of the Wisps — Гарет Кокер

The Pathless — Остин Уинтори Лучшее звуковое сопровождение Dreams

Ghost of Tsushima

The Last of Us Part II

Ori and the Will of the Wisps

Sackboy: A Big Adventure Лучший сюжет 13 Sentinels: Aegis Rim

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

The Last of Us Part II Лучшее техническое исполнение Dreams

Ghost of Tsushima

The Last of Us Part II

Mario Kart Live

Microsoft Flight Simulator Лучший экшен DOOM Eternal

Hades

Half-Life: Alyx

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Nioh 2 Лучшая приключенческая игра Assassin’s Creed Valhalla

Ghost of Tsushima

Kentucky Route Zero: TV Edition

The Last of Us Part II

Ori and the Will of the Wisps Лучшая семейная игра Animal Crossing: New Horizons

Astro’s Playroom

Dreams

Fall Guys: Ultimate Knockout

Sackboy: A Big Adventure Лучший файтинг EA Sports UFC 4

Granblue Fantasy Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Them’s Fightin’ Herds