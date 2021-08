Титульную роль в грядущем боевике Captain America 4 / «Капитан Америка 4» сыграет Энтони Маки — бывший Сокол из MCU

Голливудское издание Deadline сообщило, что актер Энтони Маки подписал с компанией Disney контракт на съемки в фильме Captain America 4 / «Капитан Америка 4», где сыграет главную роль. Сценарий к картине напишет Малкольм Спеллман — шоураннер сериала The Falcon and the Winter Soldier / «Сокол и Зимний солдат» в котором Сэм Уилсон в исполнении Энтони Маки впервые полноценно примерил на себя образ и щит Капитана Америки.

Режиссера у фильма пока нет, но уже сейчас известно что сюжет продолжит приключения героев Сэма Уилсона (Сокол / Капитан Америка) и Баки Барнса (Зимний солдат). Интересно, что о появлении Зимнего солдата в четвертой части приключений Капитана Америки пока ничего не сообщается. Однако с учетом того, что он был лучшим другом первого Капитана (Стива Роджерса) в исполнении Криса Эванса и наладил отличные отношения с Соколом в сериале The Falcon and the Winter Soldier для платформы Disney+, вероятность этого появления очень высока.

Напомним, что Энтони Маки сыграл роль супергероя Сокола в шести фильмах Marvel Cinematic Universe, включая трилогию Avengers / «Мстители», а также в вышеупомянутом сериале The Falcon and the Winter Soldier / «Сокол и Зимний солдат».

Источник: Deadline