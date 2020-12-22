ТОП-10 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров 2020 года: 3-й год подряд лидирует ребёнок с доходом почти $30 млн





Ресурс Forbes подготовил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров на платформе YouTube. Лидеры рейтинга могут похвастаться доходом, размер которого превышает $20 млн в год. При этом некоторые из них всё ещё являются детьми. Фактически, лидер рейтинга (как раз 9-летний ребёнок) заработал почти $30 млн. Совокупно, ТОП-10 самых YouTube-блогеров смогли заработать около $211 млн.

При составлении рейтинга отбирались блогеры, для которых YouTube является главным источником дохода. В публикации фигурируют суммы «валового дохода» – без учёта выплат налогов, гонораров агентам, менеджерам, юристам, командам поддержки и т.д. Оценка дохода является примерной. Она основана на показателях сервисов Captiv8, SocialBlade и Pollstar и на данных экспертах по платформе YouTube.

Как и в предыдущие годы, англоязычный контент для детской и молодой аудитории приносит наиболее существенный доход. Особенно, если видео имеют развлекательный характер и харизматичных актёров.

Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых блогеров на платформе YouTube третий год подряд остаётся 9-летний мальчик Райан Каджи. По сравнению с прошлым годом, он смог почти в 2 раза нарастить аудиторию подписчиков (до 41,7 млн), а вот рост доходов оказался не столь существенным ($29,5 млн против $26 млн). Причиной тому может быть падение доходов на платформе весной этого года, вызванное пандемией коронавируса. Хотя в дальнейшем доходы блогеров восстановились. Отметим, YouTube – это лишь стартовая площадка для роста популярности и развития бренда для Райана. Значительная доля его бизнеса связана с лицензионными сделками на более чем 5000 товаров бренда Ryan’s World – от декора для спальни и фигурок до масок и раций. Соответствующие брендированные товары продаются в американских сетях Target, Amazon и Walmart. В минувшем году оборот от продажи таких товаров составил около $200 млн. Величина лицензионных отчислений не уточняется. Кроме того, у семьи Райана есть целая сеть каналов.

На второе место рейтинга ворвался Джимми Дональдсон с каналом Mr. Beast, который за год заработал $24 млн. Многие его ролики имеют сходный сюжет – он жертвует деньги стримерам на Twitch или оказывает благотворительную помощь. Но кроме того у него есть и развлекательный контент, например, видео, в котором он считает до 100000 или пытается разбить стекло при помощи сотни мегафонов.

На третью строчку рейтинга опустился канал Dude Perfect, на котором публикуются видео о спортивных трюках. Это занятие принесло авторам $23 млн – больше, чем в прошлом году.

Десятка самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров 2021 года выглядит следующим образом:

Источник: Forbes