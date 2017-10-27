Ученые MTI разработали ИИ-алгоритм для смартфонов, который может провести диагностику автомобиля по уровню шумов и вибраций

Предполагается, что новый метод диагностики приведет к тому, что водитель просто завелет автомобиль, а его смартфон тут же сообщит, что одно колесо приспущено, воздушные фильтры необходимо заменить через неделю и уже пора менять две свечи зажигания. И речь идет не только о собственном автомобиле.

Дело в том, что для диагностики этим методом смартфон не нужно подключать к сервисным разъемам — не нужно вообще никакого дополнительного оборудования. Создатели метода говорят, что хватит микрофона смартфона, GPS и его акселерометра. Диагностика будет проведена путем улавливания шумов и вибраций, которые издаются автомобилем. Алгоритм на основе искусственного интеллекта обработает их и вынесет свой вердикт — в чем неисправность.

«Наша система на основе ИИ выявляет даже самые мелкие неисправности. Взять, к примеру воздушные фильтры. Когда они засорены, то, втягивая воздух, они издают свист. К сожалению, человеческое ухо не может отличить этот свист от других звуков, издаваемых автомобилем, однако смартфону это под силу», — говорит Джошуа Сигель, один из авторов исследования.

Ученые говорят, что смартфон, оборудованный такой системой диагностики, поможет экономить водителю легковушки в среднем $125 в год. При этом, благодаря своевременной информации о замене расходных материалов на несколько процентов также снижается расход топлива. Если же говорить о грузовом транспорте, то экономия может достигать $600 за год — и это без учета выгод, связанных с тем, что вовремя обнаруженная поломка позволит бизнесу предотвратить потерю прибыли из-за внеплановых простоев транспорта.

Создатели ПО говорят, что качество оборудования современных смартфонов — GPS, акселерометров и микрофонов — позволило им достичь отличных результатов: точность ИИ-диагностики состояния автомобиля превышает 90%. В частности, тесты на обнаружение осечек двигателя вообще не показали ложноположительных результатов. Также алгоритм хорошо себя показал в диагностике дисбаланса колес: эту неисправность он обнаруживал лучше, чем «опытные водители из крупной автомобильной компании».