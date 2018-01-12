Украинцам не отключат Google Drive

Сегодня некоторые СМИ вышли с заголовками о том, что украинские пользователи в скором времени лишаться доступа к сервису Google Drive. В частности, на «РБК» появилась заметка «Украинским пользователям отключат сервис Google Диск», а на UBR – «Украинским пользователям ПК отключат Google Диск».

Так ли это на самом деле? Конечно же, нет. Google не планирует закрывать сервис Google Drive и тем более ограничивать доступ к нему для украинских пользователей. Информация, которая сегодня странным образом появилась в СМИ, касается релиза Google, вышедшего ещё в сентябре прошлого года. В нём компания сообщила о планах заменить десктопную программу для синхронизации файлов Google Drive на Backup and Sync, которое будет работать сразу вместо двух приложений: Google Drive и Google Photos Uploader. При этом функциональность Backup and Sync ничем не хуже предыдущей версии программы.

В итоге, ещё раз отметим, что Google Drive не закрывается, и у пользователей из Украины по-прежнему будет доступ к сервису. А вот десктопная программа Google Drive перестанет работать 12 марта 2018 года и до этой даты стоит перейти на Backup and Sync.