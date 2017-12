В честь премьеры “Последних джедаев” стартовали распродажи игр по вселенной Star Wars на сервисах Steam, GOG, Humble Bundle, App Store, Google Play и т.д.

Вчера в кинотеатрах стартовал премьерный показ очередной части саги Star Wars: The Last Jedi / «Звездные войны: Последние джедаи», в честь чего создатели вселенной объявили распродажу игр и контента Star Wars Holiday Gaming Deals 2017 на всех крупных платформах, включая Steam, GOG, Humble Bundle, Apple App Store, Google Play и другие.

Полный список игр со скидками доступен на официальном сайте StarWars.com по следующей ссылке, все скидки будут действительны с 14 по 21 декабря текущего года.

Владельцам смартфонов и планшетов Apple предлагают получить скидки до 25% на внутриигровые покупки в избранных играх по вселенной, включая LEGO Star Wars: The Complete Saga и Star Wars: Galaxy of Heroes; до 50% на на внутриигровые покупки в играх Star Wars: Force Collection и Star Wars Pinball.

Игра Star Wars: Knights of the Old Republic предлагается с 50% скидкой, а фанаты вселенной могут опробовать новых персонажей, включая Финна, Роуз, Хакса, Терекса и т.д. в Star Wars: Galaxy of Heroes, Star Wars Commander, Star Wars: Force Arena и других играх.

В магазине Google Play обладатели Android-смартфонов также получат скидки до 50% на внутриигровые покупки в играх Star Wars: Card Trader, Star Wars: Force Collection, а также новых персонажей.

Сервис Steam предлагает целый набор игр по вселенной, включая Star Wars: Empire at War, Star Wars: X-Wing Alliance, LEGO Star Wars: The Complete Saga и другие со скидками от 50% и выше.

Сервисы Humble Bundle и GOG.com не отстают, выставив аналогичные скидки на целый ряд проектов, включая Star Wars: Rebellion, Star Wars: Rogue Squadron 3D, а также бандлы Star Wars Flight Pack, Star Wars Ground Pack и Star Wars Strategy Pack.

Источник: Star Wars