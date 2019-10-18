В Epic Games Store бесплатно раздают хоррор Observer и экшен-триллер Alan Wake’s American Nightmare

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В Epic Games Store стартовала очередная раздача бесплатных игр.

До 24 октября цифровой магазин дарит киберпанк-хоррор Observer от Bloober Team, создателей Layers of Fear, и психологический экшен-триллер Alan Wake’s American Nightmare от Remedy Entertainment, являющий собой номинальный сиквел Alan Wake.

Чтобы получить игры, необходимо авторизироваться в Epic Games Store, после чего на соответствующей странице кликнуть по выбранному продукту и нажать кнопку «Получить».

Помимо этого, стало известно, какие игры площадка собирается раздавать через неделю, с 24 по 31 октября: это будут психологический хоррор Layers of Fear и головоломка от первого лица Q.U.B.E. 2.