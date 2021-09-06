В Польше выпустили изотонические напитки с оформлением по «Ведьмаку» — с названиями эликсиров из игры CD Projekt RED
Бренд Oshee в рамках сотрудничества с CD Projekt RED выпустил в Польше серию изотонических напитков и энергетических батончиков по «Ведьмаку». Они получили упаковки с изображениями персонажей из «Ведьмака», а также названия эликсиров из книг и игр — «Ласточка», «Пурга», «Кошка», сообщает польский сайт gry-online.pl.
Oshee и CD Projekt RED не ограничились одним только стилизованным оформлением, поработав и над вкусовой составляющей. Так, одному из напитков придали аромат сирени и крыжовника (фирменный запах духов Йеннифер).
Также OSHEE и CDPR на специальном сайте организовали розыгрыш двух тысяч призов — в том числе 400 ключей полного издания «Ведьмака 3», продуктов OSHEE, билетов на концерт группы Percival Schuttenbach, работавшей над саундтреком The Witcher 3: Wild Hunt и прочего. Принять участие в акции могут только покупатели напитков с оформлением по «Ведьмаку».
Сейчас CD Projekt RED работает над обновлениями The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X|S, и рассчитывает выпустить оба к концу 2021 года.
CD Projekt Red целится в конец 2021 года с обновлениями Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 для PS5 и Xbox Series X|S