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Бренд Oshee в рамках сотрудничества с CD Projekt RED выпустил в Польше серию изотонических напитков и энергетических батончиков по «Ведьмаку». Они получили упаковки с изображениями персонажей из «Ведьмака», а также названия эликсиров из книг и игр — «Ласточка», «Пурга», «Кошка», сообщает польский сайт gry-online.pl.

Oshee и CD Projekt RED не ограничились одним только стилизованным оформлением, поработав и над вкусовой составляющей. Так, одному из напитков придали аромат сирени и крыжовника (фирменный запах духов Йеннифер).

Также OSHEE и CDPR на специальном сайте организовали розыгрыш двух тысяч призов — в том числе 400 ключей полного издания «Ведьмака 3», продуктов OSHEE, билетов на концерт группы Percival Schuttenbach, работавшей над саундтреком The Witcher 3: Wild Hunt и прочего. Принять участие в акции могут только покупатели напитков с оформлением по «Ведьмаку».

Сейчас CD Projekt RED работает над обновлениями The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X|S, и рассчитывает выпустить оба к концу 2021 года.