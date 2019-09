В Windows 10 появится возможность звонить посредством смартфона

У пользователей Windows 10 вскоре появится возможность звонить через смартфон прямо с компьютера. Сделать или принять вызов, не покидая рабочего стола, можно будет при помощи приложения Your Phone. Скриншоты новой функции выложил в Twitter инсайдер Аджит (@4j17h), впоследствии информацию подтвердило издание Windows Central.

Your Phone app with Calls & dialer support, I can confirm it is working. pic.twitter.com/gpLU8ogXlw

— Ajith (@4j17h) September 7, 2019