В Windows 10 появится возможность звонить посредством смартфона

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У пользователей Windows 10 вскоре появится возможность звонить через смартфон прямо с компьютера. Сделать или принять вызов, не покидая рабочего стола, можно будет при помощи приложения Your Phone. Скриншоты новой функции выложил в Twitter инсайдер Аджит (@4j17h), впоследствии информацию подтвердило издание Windows Central.

Your Phone app with Calls & dialer support, I can confirm it is working. pic.twitter.com/gpLU8ogXlw — Ajith (@4j17h) September 7, 2019

Как сообщается, в меню Your Phone появится новая вкладка Calls («Звонки») с номеронабирателем и поиском в адресной книге. Телефонные номера и фотографии контактов будут автоматически синхронизированы между привязанным мобильным телефоном, на котором установлена мобильная версия Your Phone, и устройством под управлением Windows 10. В целом, возможности Calls стандарты для телефонного приложения: пользователи смогут отключать микрофон, сбрасывать вызов, взаимодействовать с номеронабирателем во время звонка (что может быть полезно при звонке в кол-центр), а также переключать звонок на смартфон. Кроме того, можно будет посмотреть историю звонков.

При входящем вызове на Windows-устройстве появится уведомление в правой нижней части экрана. Программа предложит принять звонок, отклонить его либо отклонить его и написать сообщение в ответ.

Когда именно новая опция станет доступна пользователям, пока неизвестно.

Напоследок отметим, что Microsoft, судя по всему, тестирует сразу несколько новых функций для Your Phone — так, по сообщению итальянских инсайдеров, в одной из последних бета-версий приложения, помимо функции совершения звонков, появился также значок, отображающий заряд аккумулятора привязанного смартфона.

Источник: Windows Central