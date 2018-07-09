«Ваше лицо — это ваш пароль»: Apple сняла «нервное» видео, в котором рекламирует функцию Face ID на iPhone X

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Всем владельцам современных гаджетов знакомо тревожное чувство, которое возникает при попытке вспомнить подзабытый пароль. Особенно стрессовой ситуация может стать, если речь идет о действительно важной информации, например, о пароле доступа к рабочему аккаунту или банковскому сервису. Именно о таком случае сняла новый рекламный ролик компания Apple.

Ситуацию о забытом пароле здесь возвели в абсолют, поместив владельца iPhone X в финал интеллектуального шоу, где ведущий просит вспомнить его придуманный утром пароль. На ответ отведена всего одна минута, обстановка весьма нервная и мужчина уже почти сдается, пока наконец не вспоминает о функции Face ID.

В конце ролика Apple подводит итог:

«Попытка вспомнить пароль не должна напоминать вам конкурс на остроту памяти. Благодаря Face ID на iPhone X, ваше лицо — это ваш пароль».

Напомним, что недавно Apple выпустила рекламу умной колонки HomePod с танцовщицей FKA Twigs и оскароносным режиссером Спайком Джонсом. А рекламу умных часов Apple Watch последнего поколения снимали на киевском ЖД-вокзале.

Источник: Apple