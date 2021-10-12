«Вечные» будут идти 2 часа 30 минут — в кинокомиксе Хлои Чжао будет две сцены после титров
Официальный хронометраж «Вечных» раскрыла режиссер Хлоя Чжао («Земля кочевников») в интервью сети по продаже кинобилетов Fandango — кинокомикс будет идти 2 часа 30 минут и станет одним из самых продолжительных в кинематографической вселенной Marvel (MCU).
Для сравнения, продолжительность «Эры Альтрона» составляет 2 часа 21 минут, «Войны бесконечности» — 2 часа 29 минут, а «Мстители: Финал» — 3 часа 1 минуту. Постановщица «Вечных» рассказала, что с учетом того, сколько всего происходит в фильме, это еще очень скромный хронометраж.
Новый супергеройский боевик Marvel расскажет о представителях инопланетной расы, которые были отправлены на Землю тысячи лет назад и оставались в тени до появления новой угрозы — им предстоит защитить человечество от других пришельцев, Девиантов.
Главных героев в картине сыграли Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харингтон, Брайан Тайри Генри и Барри Кеоган.
Кинокомикс выйдет в украинский прокат 4 ноября.
В преддверии премьеры Marvel также опубликовала постеры с главными героями, новый тизер и фичуретку.