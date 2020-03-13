Видео дня: Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E зажигательно дрифтует по снежной трассе





Несмотря на то, что прошедшая зима оказалась одной из самых теплых в истории Украины, никто не исключает обратной ситуации (вспомните март 2013 года). Поэтому способность электромобилей успешно противостоять снежной стихии не может не беспокоить потенциальных покупателей.

Чтобы убедить всех заинтересованных в том, что электрокроссовер Ford Mustang Mach-E можно эксплуатировать не только в солнечной Калифорнии, но и в снежном Мичигане (а значит и в Норвегии, Исландии и Украине), инженеры Ford совместно с youtube-каналом Roadshow провели ряд тестов на снежной трассе в США.

Напомним, что продажи электрокроссовера Ford Mustang Mach-E стартуют в конце 2020 года, модель будет доступна со стандартной 75,7 кВтч (Standard Range, SR) или увеличенной 98,8 кВтч (Extended Range, ER) батареей, а также в заднеприводной (RWD) или полноприводной (AWD) версии.

В версии с задним приводом и с увеличенной батареей электромобиль получит запас хода до 600 км (300+ миль) по измерительному циклу WLTP. При этом версия с увеличенной батареей и полным приводом получит мощность 337 л.с. (248 кВт) и крутящий момент 565 Нм. Стоимость модели в США без учета налоговой скидки в размере $7,500 составляет: First Edition (от $59,900, конец 2020 года), Select (от $43,895, начало 2021 года), Premium (от $50,600, конец 2020 года), California RT.1 Edition (от $52,400, начало 2021 года) и GT (от $60,500, весна 2021 года).

Источник: Motor1