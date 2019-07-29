Virgin Hyperloop One построит в Саудовской Аравии тестовую трассу Hyperloop длиною 35 километров

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Американская компания Virgin Hyperloop One заключила с правительством Саудовской Аравии соглашение, которое предусматривает постройку тестового участка транспортной системы Hyperloop, а также создание научно-производственного предприятия. Комплекс будет возведен к северу от Джидды.

Как сообщает BBC News, длина тестового пути составит 35 километров. Это будет самый длинный участок Hyperloop в мире, который, как предполагается, позволит компании продуктивней тестировать перспективную технологию вакуумных поездов. Для сравнения, длина нынешнего экспериментального трека Virgin Hyperloop One, построенного в Калифорнии, не превышает 500 м.

Что касается научно-производственного предприятия, то оно будет вести разработки в области трубной транспортной системы и тут же проводить их испытания.

Напоследок отметим, что по планам Эр-Рияда, полноценная коммерческая линия Hyperloop в Саудовской Аравии должна появиться в районе 2030-х годов. По мнению властей СА, реализация технологии откроет перед королевством огромные экономические возможности, в частности, «породит эффект Кремниевой долины и даст толчок развитию в регионе высокотехнологичных производств и передовых научных центров». Кроме того, предполагается, что благодаря вакуумным поездам добраться из Эр-Рияда в Джидду — «коммерческий хаб» Саудовской Аравии — можно будет всего за 76 минут. Для сравнения, сегодня этот путь занимает минимум 10 часов.

Источник: N+1