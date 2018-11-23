ВМО: «Уровень концентрации парниковых газов в атмосфере достиг максимума за 3-5 млн лет»

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В преддверии климатического саммита ООН, который пройдет в следующем месяце в Польше, Всемирная метеорологическая организация (ВМО, специализированное межправительственное учреждение при ООН) выпустила доклад о концентрации парниковых газов в атмосфере. Согласно отчету, за последний год содержание парниковых газов в атмосфере увеличилось, и теперь их концентрация на 41% выше, чем в 1990 году.

Ученые бьют тревогу: по сути, уровень концентрации парниковых газов в атмосфере сегодня такой же, как 3-5 млн лет назад. Тогда климат был намного теплее, уровень моря — выше на 10-20 метров, а территория центральной части Нью-Йорка — Манхэттена — была скрыта под водой.

«Есть четкие научные обоснования, — говорит глава ВМО Петтери Таалас. — Без сокращения выбросов СО 2 и других парниковых газов климатические изменения будут все более разрушительными, а влияние на экологию — необратимым. И времени для решения проблемы осталось у нас немного».

Авторы отчета призывают срочно принять меры, чтобы остановить климатические изменения, так как высокое содержание СО 2 ведет к таянию ледников и катастрофическим погодным явлениям.

«Целые народы, экосистемы и образы жизни могут просто перестать существовать», — предупреждает верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, доказывая, что правительства развитых стран не следят за выполнением обязательств, взятых в Париже.



Напоследок отметим, что исследователи дали достоверные оценки концентраций СО 2 за последние 800 тыс. лет, используя воздушные пузырьки, сохранившиеся во льдах Гренландии и Антарктиды. Состав атмосферы более ранних времен устанавливается по геологическим данным, хотя и с меньшей точностью.

Источники: hightech.plus, Bloomberg, phys.org