Второй сезон анимационного сериала для взрослых Love, Death & Robots / «Любовь, Смерть и Роботы» выйдет на Netflix 14 мая 2021 года [трейлер]

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер нового сезона анимационной антологии Love, Death & Robots / «Любовь, Смерть и Роботы» и объявил точную дату премьеры проекта. Вдобавок команда проекта подтвердила, что третий сезон сериала выйдет без задержек, в 2022 году.

Первый сезон сериала от Дэвида Финчера («Охотник за разумом») и Тима Миллера («Дэдпул») вышел весной 2019 года в составе 18-ти коротких серий. Он собрал крайне положительные отзывы от публики и критиков, а наш штатный обозреватель Олег Данилов даже назвал Love, Death & Robots «лучшим, что случилось с Netflix» и поставил ему 5 баллов из пяти возможных.

Серии сняты различными авторами в различной визуальной стилистике и различных жанрах, начиная от научной фантастики и заканчивая ужасами и комедией. Соответственно, практически любой зритель может найти несколько серий на свой вкус.

Премьера второго сезона сериала Love, Death & Robots / «Любовь, Смерть и Роботы» состоится на Netflix 14 мая 2021 года.

Источник: Polygon