Вышел новый трейлер фильма Bumblebee / «Бамблби» из вселенной Трансформеров

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Студия Paramount Pictures выложила новый официальный трейлер фильма Bumblebee / «Бамблби» из вселенной Трансформеров. В отличие от первого тизера, в новом видео можно узнать немного больше о миссии маленького желтого автобота на Земле и подробнее рассмотреть плохих парней.

Напомним, что события фильма разворачиваются в далеком 1987 году, где молодая девушка покупает свой первый автомобиль и ввязывается в череду опасных приключений. Оказывается, что ей повезло выбрать весьма необычный экземпляр Volkswagen Beetle, который умеет гораздо больше, чем можно ожидать от ретро-кара. Пока на родной планете трансформера идет война, его самого просят защитить новый дом и семью от десептиконов.

Bumblebee / «Бамблби» станет первым фильмом франшизы, в котором не будет задействован снявший все предыдущие части Майкл Бей. Режиссером картины выступит художник-мультипликатор Трэвис Найт (Travis Knight), ответственный за мультфильмы «Коралина в Стране Кошмаров», «ПараНорман» и «Семейка монстров».

Роль главной героини исполняет актриса и певица Хейли Стейнфилд (Hailee Steinfeld), известная по «Игре Эндера» и «Идеальному голосу». Также в фильме снялся бывший рестлер Джон Сина (John Cena), Хорхе Лендеборг мл. (Jorge Lendeborg Jr.), Памела Эдлон (Pamela Adlon) и другие.

Премьера картины Bumblebee / «Бамблби» состоится 21 декабря 2018 года. После этого Hasbro и Paramount собираются взять паузу до 2021 года для работы над полной перезагрузкой франшизы о Трансформерах.

Источник: Paramount Pictures