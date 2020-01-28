Японская компания Kubota показала концептуальный прототип роботрактора будущего

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Японская компания Kubota представила концептуальный прототип роботрактора под названием X tractor. Устройство, призванное продемонстрировать будущее автоматизации сельскохозяйственной техники, работает на электричестве, питаясь от литий-ионных батарей и солнечных панелей. Каких-либо других подробностей о его силовой установке не раскрывается, пишет New Atlas.

По утверждению разработчиков, при помощи систем GPS, бортовых сенсоров и искусственного интеллекта, отвечающего за навигацию, новоявленный агрегат может двигаться по сельскохозяйственным полям в полностью автономном режиме. Более того, собирая и анализируя информацию от расположенных непосредственно в поле многочисленных датчиков, отслеживающих всевозможные параметры — от процесса роста растений до погоды, алгоритмы устройства способны самостоятельно решать, когда пора выезжать и начинать сеять, обрабатывать почву или собирать урожай.

Вместо колес у трактора четыре гусеничных движителя — это оптимальная схема для поддержания сцепления на грунтах разных типов, включая водянистые рисовые поля. У каждой гусеницы отдельный мотор, так что они могут вращаться с разными скоростями. Такая конструкция позволяет совершать развороты практически на месте — наподобие того, что показал недавно электропикап Rivian.

Вдобавок, есть возможность менять высоту корпуса трактора по отношению к гусеницам. Если нужны повышенные стабильность и сцепление с поверхностью, корпус можно опустить (вместе с ним опустится центр тяжести аппарата), а когда требуется проехать по полю в аккурат над проросшими сельхозкультурами (например, с закрепленным распылителем) — поднять.

Презентация непосредственно самого X tractor начинается с 4:55.

Основное преимущество решения — его самостоятельность. В Kubota указывают, что японское сельское хозяйство уже сегодня испытывает нехватку рабочих рук, а также сталкивается с падением производительности из-за постепенного увеличения среднего возраста работников. При этом в будущем ситуация в этой сфере, вероятнее всего, усугубится еще сильнее, и единственным решением проблемы станет максимальная автоматизация процессов.

Предполагается, что данный концепт удастся воплотить в жизнь не раньше 2030-х.

Источник: hightech.plus