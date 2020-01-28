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Японская компания Kubota показала концептуальный прототип роботрактора будущего

Японская компания Kubota показала концептуальный прототип роботрактора будущего

Японская компания Kubota показала концептуальный прототип роботрактора будущего


Японская компания Kubota представила концептуальный прототип роботрактора под названием X tractor. Устройство, призванное продемонстрировать будущее автоматизации сельскохозяйственной техники, работает на электричестве, питаясь от литий-ионных батарей и солнечных панелей. Каких-либо других подробностей о его силовой установке не раскрывается, пишет New Atlas.

По утверждению разработчиков, при помощи систем GPS, бортовых сенсоров и искусственного интеллекта, отвечающего за навигацию, новоявленный агрегат может двигаться по сельскохозяйственным полям в полностью автономном режиме. Более того, собирая и анализируя информацию от расположенных непосредственно в поле многочисленных датчиков, отслеживающих всевозможные параметры — от процесса роста растений до погоды, алгоритмы устройства способны самостоятельно решать, когда пора выезжать и начинать сеять, обрабатывать почву или собирать урожай.

Вместо колес у трактора четыре гусеничных движителя — это оптимальная схема для поддержания сцепления на грунтах разных типов, включая водянистые рисовые поля. У каждой гусеницы отдельный мотор, так что они могут вращаться с разными скоростями. Такая конструкция позволяет совершать развороты практически на месте — наподобие того, что показал недавно электропикап Rivian.

Вдобавок, есть возможность менять высоту корпуса трактора по отношению к гусеницам. Если нужны повышенные стабильность и сцепление с поверхностью, корпус можно опустить (вместе с ним опустится центр тяжести аппарата), а когда требуется проехать по полю в аккурат над проросшими сельхозкультурами (например, с закрепленным распылителем) — поднять.

Презентация непосредственно самого X tractor начинается с 4:55.

Основное преимущество решения — его самостоятельность. В Kubota указывают, что японское сельское хозяйство уже сегодня испытывает нехватку рабочих рук, а также сталкивается с падением производительности из-за постепенного увеличения среднего возраста работников. При этом в будущем ситуация в этой сфере, вероятнее всего, усугубится еще сильнее, и единственным решением проблемы станет максимальная автоматизация процессов.

Предполагается, что данный концепт удастся воплотить в жизнь не раньше 2030-х.

Источник: hightech.plus

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