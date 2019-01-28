Журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» оставил на отметке 23:58 стрелки часов Судного дня
Символические часы Судного дня по-прежнему показывают 23:58. Об этом авторы проекта Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков» сообщили на ежегодной пресс-конференции.
Отметим, что часы Судного дня впервые были «запущены» в 1947 году, и с тех пор совет по науке и безопасности «Бюллетеня», в который входят специалисты по ядерному вооружению, изменению климата и современным технологиям, каждый год переводит на них стрелки. Установленное время показывает, насколько близко мир подошел к угрозе уничтожения. Наступление полуночи символизирует глобальную катастрофу и, фактически, конец человеческой цивилизации.
За всю историю проекта стрелки на часах переводили 24 раза. В рекордных двух минутах от апокалипсиса человечество оказалось в разгар холодной войны в 1953 году, когда СССР и США испытали свои термоядерные бомбы. В 1991 году окончание холодной войны отодвинуло наступление мировой катастрофы на 17 минут. В январе 2018 года, на фоне обострения отношений между КНДР и США, часы Судного дня вновь вернули мир в 1953 год, показав 23:58.
Эксперты журнала подчеркивают, что решение оставить часы в том же положении не означает, что человечество должно расслабиться. Напротив, оно демонстрирует «новую аномалию» — тревожное состояние, при котором нестабильность и хаос стали обычным делом.
«Фактически часы Судного дня сегодня так же близки к полуночи, как и в 1953 году, когда страх людей перед холодной войной, возможно, достиг наивысшего уровня», — приводит The Independent слова экспертов.
По их мнению, в настоящее время перед человечеством стоят две основные экзистенциальные угрозы – ядерное оружие и изменение климата. Кроме того, за последний год опасность апокалипсиса возросла из-за «информационной войны по подрыву демократии во всем мире».
Впрочем, есть и поводы для оптимизма: например, агрессивная риторика между США и Северной Кореей стала спокойнее, указывают ученые. Но причины для беспокойства по-прежнему чрезвычайно серьезные: угроза кибератак, способных вывести из строя стратегически важную инфраструктуру, растущая напряженность между США и Россией, включая решение Дональда Трампа выйти из нескольких важных ядерных договоров, отсутствие прогресса в вопросе изменений климата. Все это означает, что мир сейчас находится в такой же опасности, что и в прошлом году.
В то же время, эксперты подчеркнули, что ситуацию в области мировой безопасности можно улучшить: в пример они привели начало 90-х годов, когда вероятность ядерной войны была резко снижена благодаря совместным действиям лидеров США и СССР.
«Однако чем дольше государства и жители Земли будут игнорировать угрозы, чем дольше мир будет зыбок и нестабилен, тем более вероятно, что в конечном итоге человечество столкнется с катастрофой беспрецедентного масштаба!», — резюмировали исследователи.
Репортаж Voice of America.
Источники: BBC, The Independent