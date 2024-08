«Actualizar datos — no significa no registrarse». Por qué los TCC multan incluso a quienes se han inscrito en «Reserva+»?

Aplicación «Reserva+» — es sólo una oportunidad para actualizar los datos de contacto en registro electrónico «Oberig». No se trata de inscribirse en la oficina de registro y alistamiento militar ni de obtener una tarjeta de identificación militar, por lo que se pueden imponer multas. Así lo declaró el diputado Oleksandr Fediyenko.

El diputado explicó periodistas «News.LIVE» los matices relacionados con la «Reserva+» como comentario a su anterior anuncio sobre las multas y la cobertura periodística del mismo.

«Tranquilicemos inmediatamente a la sociedad de que los que han actualizado sus datos con «Reserva+» y tienen un documento de registro militar intacto fueron registrados, — no serán multados. Los ejemplos de ciudadanos obligados a cumplir el servicio militar que se pusieron en contacto conmigo, que di a los periodistas, se referían únicamente a los casos en que las personas actualizaron a través de la aplicación «Reserva+», pero no tenían o perdieron un documento de registro militar, es decir, una tarjeta de identificación militar, o no estaban registrados en absoluto… Tal persona sigue estando sujeta a sanciones».