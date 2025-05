Microsoft cierra la API de búsqueda de Bing — los desarrolladores pierden una herramienta importante

En el mundo de la tecnología, incluso los grandes actores cambian a veces bruscamente de rumbo — y esto tiene graves repercusiones en todo el ecosistema. Eso es exactamente lo que le ha ocurrido a Microsoft, que anunció de repente que cerraba sus Bing Search API. Para muchos desarrolladores, esto supone un duro golpe, sobre todo porque Google no ofrece una herramienta similar.

La API de búsqueda de Bing permitía a los desarrolladores obtener resultados de búsqueda geolocalizados y sin publicidad a partir de miles de millones de páginas web. Esta herramienta era utilizada no sólo por desarrolladores independientes, sino también por grandes servicios. Por ejemplo, incluso el servicio de búsqueda de la competencia DuckDuckGo se basó parcialmente en la API de Bing para ofrecer una experiencia de búsqueda alternativa sin seguimiento.

Y ahora, de forma bastante inesperada, Microsoft lo ha anunciado: La API de búsqueda de Bing se desactivará permanentemente el 11 de agosto de 2025. Todas las instancias existentes de la API serán completamente desmanteladas y la API dejará de estar disponible para su uso. No se proporcionará ningún sustituto. Esta decisión afectará a cualquiera que utilice los recursos F1 y S1-S9 en Bing Search, o F0 y S1-S4 en Bing Custom Search.

⚠️Microsoft is depreciating Bing Search API. And there is no replacement available. Grounding with Bing Search is suggested as alternative, but…

“Developers and end users don't have access to raw content returned from Grounding with Bing Search”

Means that I can’t build full… pic.twitter.com/DfsAesHZIA

— Dmitry Katson (@DmitryKatson) May 13, 2025