Photoshop para Android con IA y capas: Adobe abre una prueba beta

En la mayoría de los casos, los editores de fotos para móviles en Android se limitan a simples filtros y recortes. Esto es suficiente para la inmensa mayoría de los usuarios. Pero los propietarios de dispositivos con pantallas grandes (tabletas o Chromebook) pueden querer más. Y ahora el verdadero Photoshop ha llegado oficialmente a Android. Sí, no Express, no Touch, no sólo otro experimento semi-funcional, pero casi en toda regla «Photoshop». Y hasta ahora — gratis.

Mobile Photoshop para Android cuenta con la mayoría de las herramientas clave conocidas de la versión de escritorio: máscaras, sello de clonación, trabajo con capas, transformaciones, recorte e incluso una serie de herramientas basadas en IA generativa. La interfaz parece minimalista a primera vista, pero una vez que empiezas a trabajar con capas o selecciones en —, las herramientas que necesitas aparecen de inmediato.

Uno de los principales focos de atención de la aplicación móvil son sus capacidades generativas basadas en IA: puedes seleccionar objetos automáticamente, eliminar elementos del encuadre, sustituir fondos o añadir algo nuevo basándote en una consulta de texto. Funciona igual que en un ordenador, porque el procesamiento tiene lugar a través del mismo servicio en la nube de Adobe. Y aunque hace un año esto hubiera parecido una revolución para una aplicación móvil, ahora competidores como Magic Editor de Google le siguen el ritmo.

Este es el tercer (o quizá cuarto, según se cuente) intento de Adobe de llevar Photoshop a los smartphones. Esta vez — el más exitoso. La nueva app es mucho más potente que la simplificada Photoshop Express o antigua Photoshop Touchque Adobe retiró de las tiendas hace años. Si no tienes demasiada confianza con «Photoshop», hay tutoriales integrados en la app — solo tienes que pulsar en el icono de la bombilla.

Por supuesto, sería demasiado optimista esperar que la versión móvil tenga todas las funciones del Photoshop de escritorio. Por ejemplo, no hay filtros en absoluto, sólo se puede recortar por relación de aspecto (no por píxeles), y el relleno contextual — «aún está en desarrollo. Quizás lo más molesto es que para usar la aplicación, necesitas iniciar sesión con tu cuenta. Aunque esto es bastante previsible, dada la próxima monetización.

Adobe aún no ha revelado cómo será el modelo de pago. Si es similar al de Lightroom para móviles, las funciones básicas seguirán siendo gratuitas, pero lo más probable es que las herramientas generativas que requieren recursos «se muevan» con una suscripción a Creative Cloud. Y esto significa — de 20 dólares al mes (y sí, el precio ha subido recientemente). Pero el abono incluye tanto Photoshop de escritorio como Lightroom.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

Tampoco está claro cuánto durará la beta gratuita. Si quieres probar Photoshop móvil para Android, no lo dudes. La aplicación ya está disponible en Google Play (A principios de este año, también se lanzó la versión para iPhone). La aplicación funciona en la mayoría de los smartphones modernos con Android 11 o posterior y al menos 6 GB de RAM (se recomiendan — 8 GB). La aplicación ocupa unos 600 MB de memoria.

Fuente: arstechnica