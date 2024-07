Apple Maps se pone oficialmente en línea — 10 años después de su debut

A partir de ahora, los mapas de Apple estarán disponibles en versión web en navegadores móviles y de escritorio — a partir del miércoles, la opción funciona como beta en el sitio web beta.maps.apple.com.

Están disponibles casi todas las funciones de la aplicación móvil Mapas de Apple (ver rutas o información sobre empresas, pedir comida, etc.), y en los próximos meses se añadirá Look Around, que ofrece una visión de 360 grados de los lugares.

Actualmente, la versión web de Apple Maps es compatible con Safari y Chrome en Mac y iPad, así como con Chrome y Edge en PC con Windows — en inglés. Apple tiene previsto ofrecer compatibilidad con otros idiomas, navegadores y plataformas en el futuro.

Cabe señalar que todos los desarrolladores que utilizan la herramienta MapKit JS pueden consultar Mapas en Internet.

Apple Maps se lanzó en el iPhone en 2012, y desde entonces se ha ido actualizando gradualmente con funciones como mapas detallados de ciudades, rutas con varias paradas, rutas ciclistas, rutas para vehículos eléctricos y navegación sin conexión.

Ya existía la posibilidad de utilizar Apple Maps en la web, en gran medida a través de desarrolladores que utilizaban la API para crear mapas para sitios como DuckDuckGo. Sin embargo, la versión web oficial permitirá a Apple competir con Google Maps, que lleva años disponible en los navegadores web.