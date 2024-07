«Casi una copia de Apple Weather». Figma retira una nueva herramienta de IA tras las acusaciones de robo de diseños.

La herramienta Figma Make Designs creaba maquetas de apps en segundos utilizando IA generativa — y algunos de los resultados, como se vio después, eran demasiado parecidos a la app del tiempo de Apple.

En un post en X, el CEO de Figma, Dylan Field, anunció finalmente la retirada de la app y asumió la culpa, explicando que había exigido estrictamente que el equipo cumpliera un plazo, lo que podría haber llevado a cometer errores.

(1) As we shared at Config last week – as well as on our blog, our website, and many other touchpoints – the Make Design feature is not trained on Figma content, community files or app designs. In other words, the accusations around data training in this tweet are false. https://t.co/jlfmroPPhm

