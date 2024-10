Citaciones del TCC: El Consejo de Ministros introduce nuevas normas de entrega

El Consejo de Ministros de Ucrania adoptó la Resolución nº 1147, por la que se modifican las normas para la entrega de citaciones del TCC, que ahora serán entregadas de forma centralizada por «Ukrposhta».

La nueva Resolución CMU nº 1147 estipula que las cartas certificadas con la indicación «Citación TCC» se entregarán personalmente al destinatario (destinatario) una vez entregadas en la dirección especificada. Si no fuera posible entregar la citación en persona debido a la ausencia del destinatario en dicha dirección, el empleado del operador postal deberá informar al destinatario mediante el número de teléfono disponible y/o mensaje.

«En ausencia del destinatario (destinatario) en la dirección indicada en la carta certificada, el empleado de la instalación de servicios postales informa al destinatario (destinatario) por el número de teléfono disponible y/o pone un aviso de recepción de la carta certificada marcado «Citación TCC» en el buzón del abonado.

Al mismo tiempo, el documento regula la actuación de los empleados «Ukrposhta» en los casos en que el destinatario no se presenta en la oficina de correos para recibir una carta certificada. Si el destinatario no se presenta a recibir la carta en el plazo de 3 días hábiles tras ser informado, el empleado de correos marcará «el destinatario no se encuentra en la dirección indicada» y la carta será devuelta al remitente a más tardar el siguiente día hábil.

Las modificaciones de la resolución CMU también se aplican a las citaciones judiciales, que ahora pueden entregarse junto con las citaciones del TCC y están sujetas a entrega personal a los destinatarios.

Director General «Ukrposhta» Igor Smelyansky dijoEl operador postal ya ha entregado más de 20 mil citaciones.

«Nosotros entregamos. Estas cartas no son diferentes de las citaciones judiciales, documentos o multas por violación de las normas de tráfico, que entregamos»», dijo Igor Smelyansky sobre la entrega de citaciones a las personas obligadas a cumplir el servicio militar.

Añadió que la «calidad de la entrega de la citación se correlaciona claramente con la calidad de la dirección facilitada en el sistema «Reserva+» o «Oberig».

Así, si la dirección es incorrecta en estos sistemas, la citación se entregará allí, aunque el destinatario no se encuentre.

Cabe señalar que, de conformidad con la legislación actualizada, el día en que se marca la ausencia de una persona en la dirección del lugar de residencia declarado/registrado se considera el día de entrega de la citación.