Durov presume de que Telegram emplea a «unos 30 ingenieros» ─ los expertos en seguridad califican esto de «señal de alarma» para los usuarios

El fin de semana pasado, X (antes Twitter) publicó un vídeo de una entrevista reciente con el fundador de Telegram, Pavel Durov. En el vídeo, Durov le cuenta a Tucker Carlson que él es el único jefe de producto de la empresa y que solo emplea a «unos 30 ingenieros».

Los expertos en seguridad afirman que, aunque Durov presumía de que su empresa era «súper eficiente», lo que dijo era en realidad una señal de alarma para los usuarios.

Green se refería al hecho de que los chats de Telegram no tienen cifrado de extremo a extremo por defecto, como Signal o WhatsApp. Un usuario de Telegram debe iniciar un «Chat Secreto» para activar el cifrado de extremo a extremo, lo que hará que los mensajes sean ilegibles para Telegram o cualquier otra persona que no sea el destinatario. Muchas personas también cuestionan la calidad del cifrado de Telegram, dado que la empresa utiliza un algoritmo de cifrado propio creado por el hermano de Durov.

Lemme guess, none of these 30 staff include privacy or compliance people, and zero third-party audit is ever done to review potential security controls restricting access to users' data. "Please trust us" is not how security works. https://t.co/w7PBkU0TJR

— JP Aumasson (@veorq) June 22, 2024