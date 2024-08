El bloqueo no puede funcionar: MP propone cerrar Telegram en Ucrania, como «Vkontakte» y «Odnoklassniki».

Los representantes de las autoridades ucranianas han vuelto a hablar de restringir el funcionamiento del servicio de mensajería Telegram. Como recordatorio, a principios de año empezaron a discutir la idea de multas y control estatal sobre la plataforma. Ahora se habla del posible bloqueo de Telegram en Ucrania.

Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Política Humanitaria y de Información de la Rada Suprema, el diputado del partido «Servidor del Pueblo» Mykyta Poturaiev, en un.. entrevista Recurso RBC-Ucrania.

«No hay recursos para la regulación. Y no los habrá. Y no hay oportunidad ni la habrá, porque no es de nuestra competencia. Esto se aplica a cualquier medio social. Qué pasará si no prestamos atención a estas amenazas — no habrá Ucrania. Porque no podemos hablar de ningún tipo de higiene de la información», dijo el funcionario.