El navegador Opera One disponible para iPhone — con asistente de IA, generador de imágenes y entrada de voz

Tras varias semanas de pruebas beta, el nuevo navegador Opera con inteligencia artificial incorporada ya está disponible para todos los usuarios de iOS.

Opera One duplica la interfaz minimalista del navegador de escritorio y «elimina elementos innecesarios» para que no te distraigan mientras navegas. Por ejemplo, al desplazarse por una página, Opera One oculta las barras inferior y superior para que se vea a pantalla completa.

La barra de búsqueda se encuentra en la parte inferior de la interfaz para facilitar el acceso e incluye integración con el asistente Aria AI. También está disponible un nuevo gesto que permite activar la barra con un swipe hacia abajo (similar a cómo los usuarios buscan apps en la pantalla de inicio del iPhone con Spotlight).

Según Opera, el asistente Aria AI puede realizar una amplia gama de tareas: desde búsquedas en Internet (el chatbot puede controlarse por voz) hasta escribir textos y generar imágenes basadas en el modelo Imagen2 de Google.

La página de inicio, por su parte, integra noticias y consejos sobre productos. El navegador también incluye un bloqueador de anuncios integrado, una VPN gratuita y varias opciones de temas.

Opera One para iOS sale en poco más de un año tras su debut en el ordenadory el navegador ya puede descargarse gratuitamente desde App Store.