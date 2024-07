Elon Musk publicó un deepfake del vídeo de Kamala Harris en X: viola las normas de la plataforma

Elon Musk publicó en su red social X un falso vídeo de campaña de Kamala Harris sin advertir que se trataba de un vídeo alterado. Esto viola las normas de la red social.

El vídeo publicado por Musk está clasificado como una imbecilidad. El vídeo alterado utiliza una voz falsa que suena como la de Kamala Harris. En él, la candidata presidencial demócrata hace varios comentarios vocingleros, como llamarse a sí misma la mejor opción para la diversidad, decir que pasó 4 años bajo la tutela de una marioneta y acusar de racismo y sexismo a todos los que no están de acuerdo.

Este vídeo fue publicado originalmente por la cuenta @MrReaganUSA, indicando que es una «PARODIA del anuncio de campaña de Kamala Harris». Se trata de un descargo de responsabilidad obligatorio que exigen las normas X. Sin embargo, cuando el mismo vídeo fue publicado por Elon Musk, este aviso de parodia y el contenido alterado no aparecieron. En su lugar, Musk se limitó a mostrar el vídeo en el post, añadiendo su propio comentario «Esto es increíble» con un emoji de risa hasta las lágrimas.

This is amazing 😂

pic.twitter.com/KpnBKGUUwn — Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2024

Según normas X, los usuarios «no pueden compartir medios sintéticos, manipuladores o fuera de contexto que puedan inducir a error o confundir a la gente y causar daño («medios engañosos»)». Según las normas, un mensaje de este tipo debería haber sido eliminado por la administración de la red social.

Sin embargo, incumplir las normas no es un problema si el infractor es el propietario de la red social. El vídeo falso se publicó el viernes y sigue disponible en la plataforma. Desde entonces, ha sido visto casi 130 millones de veces. La publicación no fue etiquetada como engañosa, algo que el sitio hace a veces cuando reconoce ciertos medios como tales. Tampoco recibió ningún comentario sobre desinformación mediante la herramienta de comprobación de hechos Community Notes, aunque The New York Times señala que se ofrecieron varios comentarios de este tipo. Según la Política X, los archivos multimedia modificados pueden permanecer en el sitio en algunos casos y no se marcarán como engañosos. Esto incluye memes y sátiras, «siempre que no causen una confusión significativa sobre la autenticidad de los medios».

En los últimos años ha aumentado la preocupación por la posibilidad de utilizar memes para influir en la opinión de los votantes en vísperas de elecciones. A principios de este año, 20 empresas tecnológicas firmaron un acuerdo por el que se comprometían a ayudar a combatir «el uso fraudulento de la inteligencia artificial» en las elecciones de 2024, entre ellas X. Pero esto no impidió que Musk incumpliera las normas y compromisos de la plataforma.

Fuente: Engadget