La actualización de Windows 11 hace que el sistema se reinicie cíclicamente – Microsoft suspende el despliegue

Microsoft ha recibido varios informes de problemas que empezaron a aparecer después de instalar la actualización de no seguridad del 11 de junio de Windows 11 (KB5039302).

En consecuencia, después de instalar esta actualización, algunos ordenadores no se inician o se quedan atascados en un estado de bucle de arranque en el que pueden reiniciarse repetidamente sin intervención del usuario. Se trata de un problema grave que puede requerir el acceso al modo de recuperación para solucionarlo.

Microsoft afirma que es más probable que el problema se produzca si el usuario está utilizando máquinas virtuales y otras herramientas de virtualización como CloudPC, Azure Virtual Desktop (AVD) y DevBox en su ordenador. Sin embargo, la compañía todavía está investigando la causa raíz del problema.

Mientras investigan la causa del fallo, Microsoft ha decidido suspender el despliegue de esta actualización en particular a través de Windows Update y Windows Update for Business. La compañía dice que es menos probable que el problema afecte a Windows 11 Home, ya que la mayoría de los usuarios no ejecutan la virtualización en su entorno doméstico. Las versiones de servidor de Windows no se ven afectadas por el problema.

Microsoft está trabajando para resolver el problema y dice que proporcionará una actualización en una «futura versión». Es probable que la compañía ofrezca una actualización temprana en lugar de esperar al tradicional lanzamiento «martes de parches».

Fuente: xda-developers